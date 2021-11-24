南加橙縣希望城癌症中心將竣工 擴大招募400醫護

橙縣希望城第一期工程即將完工，由Amrita Krishnan醫師(左起)、橙縣希望城總裁沃克，及癌症患者Jeff Fitzhugh率領媒體參觀施工中的醫療大樓。（本報記者／攝影）

橙縣 希望城醫院斥資10億元，在爾灣光譜園區(Irvine Spectrum)打造全新的癌症 治療中心，其中第一期工程將完工，總面積19萬平方呎的癌症治療中心預定明年對外開放，橙縣希望城正擴大招募近400位醫護人員加入。

橙縣希望城醫院總裁沃克(Annette Walker)22日上午邀請媒體記者，分三梯次參觀施工中的治療中心。她指出，橙縣超過20%的癌症患者，選擇開車到洛縣希望城醫院接受先進治療，統計也顯示，橙縣未來十年癌症患者將增加18%。

希望城醫院為服務橙縣320萬居民，選中位在橙縣大公園附近11.5英畝土地，興建全新癌症預防及治療中心，其中第一棟大樓以提供癌症專科治療為主，總面積約19萬平方呎，四層樓高的癌症治療中心外觀有如一座豪華酒店，精心栽培的草地及花園，讓癌症患者在治療過程中獲得來自大自然的療癒能量，癌症治療中心有上千位醫師及研究人員，提供最新臨床實驗療法。此外，還有一流影像及檢測設備，及早發現治療癌症。

沃克指出，癌症治療中心一樓的放射治療室，採用特製的厚重水泥磚及鋼板以隔絕輻射外漏，興建上格外費時。五樓景觀最佳的大玻璃窗前，保留作為化療室，並可依患者需求調整隔間，一切以患者的舒適為考量。

在五樓的一面牆上，可以看到一名工程人員有感而發，寫下他對因肺癌去世母親的懷念：「我用愛心、關懷和治癒的汗水來進行這座醫療大樓工程，並將它獻給我的母親和所有對抗癌症的勇士。」旁邊尚未粉刷的木牆上，也有人用簽字筆寫下鼓舞癌症患者的文字，可看到這座大樓施工過程中，已引發抗癌經歷的普遍共鳴。

第二座大樓以癌症住院病人為主，總面積約17萬平方呎，考量到橙縣亞裔 人口不斷增加，兩座醫療大樓及四周的庭園均邀請風水專家參與設計，以照顧到亞裔家庭的需求。

當日應邀出席的還有一位正在治療多發性骨髓瘤的患者Jeff Fitzhugh，及他的主治醫生 Amrita Krishnan。愛好跑馬拉松的癌症患者Jeff Fitzhugh是一家公司總裁，每兩個星期在希望城接受化療。他表示，醫生朋友聽說他患了癌症後，介紹希望城醫師Amrita Krishnan，讓他的病情逐漸好轉。