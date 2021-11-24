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疫情痛失親友 專家籲善用資源 假期相互關愛

記者楊青／洛杉磯報導
洛縣精神健康局心理部門主任Jorge Partida del Toro博士。（記者楊青／攝影）
洛縣精神健康局心理部門主任Jorge Partida del Toro博士。（記者楊青／攝影）

感恩節、聖誕節和2022年新年近在咫尺，很多民眾和家庭在興奮中充滿期待，但也有不少家庭感覺恐懼憂傷，因為他們將第一次面對沒有親人團圓的節日。精神和心理健康專家呼籲，大家節日期間增加關愛，相互取暖，充分利用政府和民間資源，讓每個家庭的節日都有平安溫馨。

洛杉磯縣縣政委巴格(Kathryn Barger)、洛杉磯縣精神健康局（LA County Department of Mental Health）主任Jonathan E. Sherin、洛縣精神健康局心理部門主任Jorge Partida del Toro等，22日應少數族裔媒體中心邀請，就疫情中的節日心理問題展開討論。

Sherin表示，疫情在全球引起的震動影響到每一個人，加上社會不安定，全球變暖等因素，都對很多人提出前所未有的挑戰，人們出現擔心、害怕、孤獨和情緒低迷。應對這些問題和挑戰，重要的是保持和外界的聯繫，和親友鄰居保持聯繫，同時也要和給自己身心支持的專業人士保持聯繫。每個人都需要互相支持，相互溝通，彼此傾聽，增加理解，在社會和家庭中都應該如此。在生活中安排新活動，增加生活新内容，開發新愛好，也是增强心理健康的好辦法。

Sherin表示，另一個有利於健康的方案就是幫助和服務他人，比如開車時偶爾讓別人夾塞，或者幫別人開門，找一些機會讓自己感覺更好，可以幫助自己疏解心中的各種壓力。

洛縣精神健康局心理部門主任Jorge Partida del Toro表示，近期收到大家關注最多的問題，是難以應對的傷感，尤其是失去親友的悲傷。因為疫情，很多人不僅痛失親人，且無法參加最後的告別和葬禮，一些人的親人被送到醫院後就天人永隔，節假日對倖存者是被迫接受傷感的時候。人可以在短期内應對突發狀況，但長期卻可能會因為承受過大而感覺無助或失去希望，導致無法充分地和家庭成員及外界進行充分的情感交流，造成長期創傷，最終可能導致自殺或自殘等；特別男性可能導致賭博或吸毒成癮等。

洛杉磯縣精神健康局主任Jonathan E. Sherin博士。（記者楊青／攝影...
洛杉磯縣精神健康局主任Jonathan E. Sherin博士。（記者楊青／攝影）

Toro也提到疫情對兒童的影響，一些少數族裔兒童面臨學業落後的問題，很多家長也還沒有準備好應對工作和教育雙重職責，給孩子的支持和幫助有限。他認為在節日期間可以化問題為機會，比如安排節日聚餐，家人共聚一堂，重新恢復一些傳統儀式，安排常規時間設計家庭討論，鼓勵孩子説出自己的感受，釋放情緒；學校在教導學業的同時，也應該鼓勵孩子勇於表達，提高孩子的情商。此外，宗教活動也可能讓人們的情緒壓力得到緩解。

Sherin表示，洛縣精神健康局的主要工作是在民眾需要時提供專業幫助，包括專業人員前往社區幫助那些心理感覺不安全或壓力的人，精神健康局還設立新項目，民眾可打求助熱線，獲得信息。另外精神健康局還有兩種應用程式，一種是提供免費線上冥想幫助，另一種是以網站為基礎的治療，操作簡單，整個過程保密，希望民眾多利用。

洛杉磯縣縣政委員巴格(Kathryn Barger)。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣縣政委員巴格(Kathryn Barger)。（記者楊青／攝影）

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