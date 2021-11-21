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退休用房養老 適用反向貸款

記者謝雨珊／洛杉磯報導
北美華人會計師協會常務副會長汪光中會計師。（會議截圖）
北美華人會計師協會常務副會長汪光中會計師。（會議截圖）

住房反向抵押貸款（reverse mortgage）是一種「以房養老」的操作模式，這種貸款通常出現在退休急需用錢的人身上。會計師汪光中日前在北美華人會計師協會、洛僑中心合辦的稅法講座上，分享申請反向貸款要注意的事。汪光中表示，反向貸款適用於有自住房的退休人士。根據規定，符合條件申請反向抵押貸款的人，通常須年滿62歲，且不能有積欠任何聯邦債務，申請人須經由諮詢會談取得反向貸款。申請人在其他條件相同的情況下，年齡越大，獲得的貸款額越多。

他提到和普通的房貸正好相反，反向貸款的申請者已經擁有房子且有凈值，便可以將房屋產權抵押給金融機構，以便向金融機構領錢，用於生活或其他費用。通常取錢有多個選項，包括一筆取款、Line of Credit、在指定一段時間內每月取款等。另外值得注意的是，申請反向貸款的收入要求，是一定要能夠自行支付地稅及房屋火險保費

簡單來說，反向抵押貸款的最大優點是，屋主不但可以將自己的房子像提款機一樣取錢，而且可以在自己的房子中一直住下去，直到去世或不想再住為止。缺點是屋主的房子很可能不再屬於下一代或其他繼承人。

而申請人該在何時需要還這筆反向貸款呢？汪光中表示，當最後一位借款人去世、當你賣掉該棟自住屋、當你住到療養院，必須永久搬出自住屋一年後、當你不支付產業稅或不維修房子、當該棟房出租或申請破產、當你將該棟房捐出去、當你增加了新的持有房者，以上這些行爲，申請人都須提早償還貸款。

汪光中提到，退休再還款確實是個壓力，有些退休人士會將房子加上孩子名字，但他提醒家長在這做這個動作前，必須要考慮清楚再做，因為一旦將房子加上孩子名字之後，當家長需要利用房子借錢或做重貸等動作時，都得經過孩子同意簽字，才能進行下一步動作。

貸款 退休 保費

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