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30年輕人回饋華埠 送700隻火雞

洛杉磯訊
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）

大約30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午在嘉士德樂小學向華埠老人家們發放了700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥式餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。

30位在洛杉磯華埠長大的年輕人，20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場...
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人，20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）

這一群低調不具名的青年們表示，他們只想和華埠的老人家一起，度過一個快樂的感恩節。這也是他們第一次在華埠舉辦活動，現場反應非常熱烈。據現場一位老人家表示，很多人在半夜三點就來排隊，因此當活動展開後，很快就把預定的350隻火雞發完了。由於還有很多人等在現場，所以這群年輕人又趕緊採買了350隻火雞，繼續發放，在11時至12時的一個小時內，又發放一空。

做善事不留名的年輕人們。（讀者提供）
做善事不留名的年輕人們。（讀者提供）

30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現...
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）

雖然發放火雞的活動已經結束，但是現場還是有墨西哥餐車和冰淇淋車，繼續為到場的老人們服務，免費提供食物和甜點。

活動經費主要由其中一位年輕人的公司慷慨贊助，這家公司也是為善不欲人知，同樣低調不透露公司的訊息。根據這位年輕人表示，他們從小在華埠長大，對華埠的感情深厚，一直想為這個社區做一些有意義的事情。這一次集合了大約30位從小一起長大的同學或玩伴，在周末舉辦這個歡度感恩節的活動，看到參與活動的老人家和社區居民都是滿臉高興，他們也覺得自己度過了一個有意義的周末。特別是大家都忙著工作和生活，難得的團聚，趁著活動擔任義工的機會重聚一堂。

30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現...
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現...
30位在洛杉磯華埠長大的年輕人， 20日上午向華埠老人家發放700隻火雞，並在現場安排了一輛墨西哥食物餐車和一輛冰淇淋車，免費提供食物和甜點，讓整個華埠倍感溫暖。（讀者提供）

華埠 墨西哥 洛杉磯

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