高中生李亞倫創基金會 助羅興亞難民

李亞倫向馬來西亞伊斯蘭救濟會捐贈5000林吉特（$1200美元），用以資助訓練有素的教育工作者教授羅興亞青年的職業技能。（李亞倫提供）

拉肯亞達知名私立高中Flintridge Preparatory School的12年級華生李亞倫（Aaron Lee ) ，為幫助改變流離失所的羅興亞難民的困境，阻止種族滅絕，2020年創立了羅興亞援助基金會（Rohingya Aid Foundation），專注該基金會（RAF）網絡的創新和轉型，為未來數十年的支援奠定基礎。

李亞倫是馬來西亞華裔，現居聖瑪利諾，因為信仰佛教，他自小對難民議題感興趣，很好奇為什麽佛教國家緬甸，對羅興亞穆斯林實施種族滅絕。在看到馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）曾在聯合國大會上，呼籲國際社會對羅興亞危機採取行動的演講，激起了他對協助羅興亞難民的動力。

15歲的李亞倫於2019年6月，隨東盟洛杉磯 人民協會前往馬來西亞，為羅興亞穆斯林社區發起人道主義運動。拜會了當地的羅興亞社會服務組織（Rohingya Society in Malaysia），了解該社區面臨教育 、就業、醫療保健上的問題，後也參觀馬來西亞的甲洞（Kepong）羅興亞兒童社區學校，深入了解他們所缺乏的教育資源。同年12月他再次赴馬來西亞，履行之前對羅興亞人的工作和承諾，原打算與當地非營利組織一起為羅興亞人打造一項學校教育改革項目，不幸遇到疫情 只好作罷。

李亞倫與羅興亞人的合照。（李亞倫提供）

不過李亞倫對羅興亞人的關心在疫情期間並沒有停止，他的羅興亞援助基金會找來洛杉磯羅興亞人協會（LARA） 合作，向洛杉磯的羅興亞人社區宣傳新冠疫苗的安全性，支持羅興亞人學生獲得私立高中教育獎學金，並向國會議員趙美心倡議向東南亞地區捐贈過剩的安全疫苗。他甚至在洛杉磯當地籌款5000元，捐款個人防疫設備援助無助的羅興亞人。

李亞倫的行動獲得馬哈迪的注意。馬哈迪多次寫信與李亞倫聯繫，先是感謝他的付出，同時表明未來想與他一起討論有關羅興亞人的議題等。李亞倫表示，兩人迄今仍保持聯繫，他希望能向馬哈迪學到更多知識及領導能力，同時期許未來有機會再回馬來西亞，繼續之前的學校教育改革項目，以協助羅興亞人得到更好的教育及資源。未來不排斥從政為社會貢獻。