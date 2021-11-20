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安大略男洗錢1300萬 判3年

安大略訊
安大略男子涉嫌比特幣欺詐被聯邦法院判刑。（檔案圖）
安大略男子涉嫌比特幣欺詐被聯邦法院判刑。（檔案圖）

聯邦司法部近日表示，南加州內陸一名男子涉嫌非法洗錢獲刑三年。被告通過非法渠道將毒品交易錢兌換比特幣及現鈔，案發被拘，於11月18日被判刑。

被告是聖伯納汀諾縣安大略市居民Hugo Sergio Mejia，50歲。聯邦橙縣地區法官Cormac J. Carney判處被告三年牢刑。被告於7月1日向法官認罪，承認運營一項無執照非法匯兌業務，以及一項洗錢罪。根據認罪協議，被告在兩年半時間裡，至少兌換了1300萬元。

被告從匯兌中獲取佣金，但從未在金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network，FCEN）登記註冊業務。FCEN隸屬聯邦財政部，負責收集及分析金融領域資訊打擊包括洗錢等犯罪。

被告在網絡發布業務廣告，並以客戶介紹其他客戶的方式發展業務。司法部表示，被告加密客戶聯絡資訊，經常在咖啡店與客人會面。

執法人員在2019年5月至2020年3月間鎖定被告，當時被告正與一名假扮客戶的政府線人見面，並用數萬現金兌換成比特幣。在一次見面期間，政府線人對被告表示，澳大利亞有一冰毒客戶，在澳大利亞售價比美國高五倍。於是被告與執法單位合作買家進行五筆交易，累計金額超過25萬元。

作為被告認罪協議一部分，被告同意上繳所有非法資產，包括在聖塔安那市及安大略市住宅中藏匿的23萬3987元現鈔，銀幣及金條，以及大約9萬5587元各種加密貨幣。

司法部 比特幣 加州

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