吳彥祖20日會車友 為南加清寒子弟籌集聖誕禮物

李興華翡翠金城多年來都會在11月份舉辦車展及玩具收集活動，發動社區愛心人士為清寒人家的孩子們籌集聖誕玩具。（李興華翡翠金城提供）

電視電影明星和賽車 手吳彥祖 ( Daniel Wu）11月20日(周六)將再訪核桃市李興華翡翠金城，與李興華翡翠金城首席執行官、法拉利收藏家李兆佳（David Lee），參加每個月一次的Car's and Chronos，與法拉利跑車收藏家和賽車愛好者，分享賽車之旅和藏車之愛，並為南加州 清寒子弟籌集聖誕禮物。

作為一名演員、導演和製片人，吳彥祖多年來對賽車的熱愛成為粉絲美談，他的社交平台70%都是和車有關的訊 息。由藝人到賽車手，吳彥祖由零開始，他希望在人生巔峰時，開始找尋探索未知而真的喜愛領域。此行來洛，他將與李兆佳發起聖誕玩具捐贈活動。

李興華翡翠金城多年來都會在11月舉辦玩具搜集活動，發動愛心人士為清寒孩子們籌集聖誕玩具，分別送往Flintridge Center、Door of Hope、Hoving Home、Union Mission homless center、Shriners Hospital for Children、BGC Pasadena、STARS和巴沙迪那警局等機構，並通過它們分發給清寒家庭，最多的一年，他們籌集到的玩具超過1000件。

20日車展活動將向公眾開放，希望參加活動的人士每人或每個家庭帶來一份小孩玩具，交給現場工作 人員，工作人員會把玩具收集起來，交給慈善機構。車展活動時間為20日上午9時至11時半，地點在1569 S. Fairway Dr. Walnut CA 91789李興華廣場。詳情可洽Elaine909-869-0900#286或909-927-7407。