聖瑪利諾華協年會 慈善拍賣、抽獎、舞蹈精采熱鬧

聖瑪利諾華人協會13日舉辦42周年年會，現任會長李慶雯（前排左三）與新任會長李清瑗（前排左二）完成交接。（聖瑪利諾華協提供)

聖瑪利諾 華人協會13日舉辦42周年年會，現任會長李慶雯與新任會長李清瑗，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境見證下完成交接。

當晚活動在聖瑪利舞蹈團表演中拉開序幕，現場還有慈善拍賣、抽獎和舞蹈等節目，精采熱鬧。

現任會長李慶雯感謝歷任會長及理事辛苦耕耘，她說，過去六年來，從不同的會長和理事們身上學到很多，最重要的是大家團結一心、勇往直前令她很感動。雖然個人能力有限，但她也盡全力為華協服務，並且一直在思考能為社區做什麼。大家見證了她的成長進步和華協的發展壯大，她相信新會長能夠繼續帶領大家取得新成就，為服務社區做出新貢獻。

今年3月，聖瑪利諾學區 面臨財政挑戰，將被迫削減41個教學職位。華協毫不猶豫向學區基金會捐贈了20萬元支票 。今年4月，華協又向聖瑪利諾消防局和警察局分別提供兩張1萬元的支票。由於這些努力，她被州參議員Anthony J. Portantino提名為疫情女性英雄之一。 這不僅是她個人的榮譽，也是授予華協集體的榮譽。她獲得這樣的認可，也是因為華協集體落實了對於社區的健康和安全的承諾。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立、聖瑪利諾副市長Susan Jakubowski等，以及學區教委、市議員、警消代表等約數百人參與了當晚的活動。