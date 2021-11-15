我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

中國大專院校聯合校友會選出副會長湯容肅、辛志超

【洛杉磯訊】
2022 大專校友會團隊，湯容肅 （第一副會長，左起）、陳啟志（會長）、黃敏（理事長）、辛志超（第二副會長）。(校友會提供)
2022 大專校友會團隊，湯容肅 （第一副會長，左起）、陳啟志（會長）、黃敏（理事長）、辛志超（第二副會長）。(校友會提供)

加州中國大專院校聯合校友會14日以ZOOM線上會議方式，舉行年末理事會並選出2022年度第一副會長湯容肅，第二副會長辛志超。

理事會與副會長選舉，由理事長陳蓓蓓主持，會長郭文斌、 第一副會長黃敏、第二副會長黃禾青等人皆岀席，計75位大專院校理事參與投票。

容肅畢業於銘傳大學銀行保險系，擁有波士頓東北大學銀行保險系學士、賓州州立大學MBA碩士等學位， 曾於2018年擔任北美台中女中校友會會長、 2018及2019年擔任銘傳大學南加州校友會會長， 2018年擔任「選民登記活動」召集人，以及領導銘傳校友會參與「母親節慶祝大會」、表揚「好母親、好婆婆、好岳母」活動， 她也曾任南加州華美協會會長及理事長。

辛志超畢業於中原大學企管系學士， 擁有NYU-POLY大學科技管理碩士學位， 目前擔任南加州中原大學校友會會長，2021年擔任大專「秋之旅:寶爾博物館， 水晶大教堂」活動召集人，2018年「重陽敬老活動」籌辦人之一，多年來積極大專校友會的各項活動.

兩位新當選的副會長將於明年1月1日與聯合校友會會長陳啟志(淡江大學)、 理事長黃敏(元培醫大)一起就任，新舊任會長及理事長的交接儀式將在12月4日於聖蓋博希爾頓酒店舉行。

加州 南加 保險

上一則

抑鬱症亞裔男失蹤 警方公布照片籲民眾協尋

下一則

汪志毅盼促進華人高球運動 多培養青少年選手

延伸閱讀

南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證

南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證
東北育才學校 設美國校友會

東北育才學校 設美國校友會
浙大校友會 13日談生醫基金申請與職業發展

浙大校友會 13日談生醫基金申請與職業發展
重陽敬老 南加中國大專院校聯合校友會贈毛毯

重陽敬老 南加中國大專院校聯合校友會贈毛毯
南加師大校友會 分享酵素好處和做法

南加師大校友會 分享酵素好處和做法
南加師大校友會 11月7日線上酵素講座

南加師大校友會 11月7日線上酵素講座

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑