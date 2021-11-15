中國大專院校聯合校友會選出副會長湯容肅、辛志超

2022 大專校友會團隊，湯容肅 （第一副會長，左起）、陳啟志（會長）、黃敏（理事長）、辛志超（第二副會長）。(校友會提供)

南加州 中國大專院校聯合校友會14日以ZOOM線上會議方式，舉行年末理事會並選出2022年度第一副會長湯容肅，第二副會長辛志超。

理事會與副會長選舉，由理事長陳蓓蓓主持，會長郭文斌、 第一副會長黃敏、第二副會長黃禾青等人皆岀席，計75位大專院校理事參與投票。

容肅畢業於銘傳大學銀行保險 系，擁有波士頓東北大學銀行保險系學士、賓州州立大學MBA碩士等學位， 曾於2018年擔任北美台中女中校友會會長、 2018及2019年擔任銘傳大學南加 州校友會會長， 2018年擔任「選民登記活動」召集人，以及領導銘傳校友會參與「母親節慶祝大會」、表揚「好母親、好婆婆、好岳母」活動， 她也曾任南加州華美協會會長及理事長。

辛志超畢業於中原大學企管系學士， 擁有NYU-POLY大學科技管理碩士學位， 目前擔任南加州中原大學校友會會長，2021年擔任大專「秋之旅:寶爾博物館， 水晶大教堂」活動召集人，2018年「重陽敬老活動」籌辦人之一，多年來積極大專校友會的各項活動.

兩位新當選的副會長將於明年1月1日與聯合校友會會長陳啟志(淡江大學)、 理事長黃敏(元培醫大)一起就任，新舊任會長及理事長的交接儀式將在12月4日於聖蓋博希爾頓酒店舉行。