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駕車擦撞起口角 華翁被輾斃 嫌犯疑為16歲少年 行蹤不明

記者王若然╱天普市報導
16歲少年Mariano Coc目前失蹤。（洛縣警局天普市分局）
16歲少年Mariano Coc目前失蹤。（洛縣警局天普市分局）

洛杉磯縣警局天普分局13日發布通告，稱幾日前羅斯密市（Rosemead）發生一起車禍肇事逃逸事件，被害者華裔老人Haiou He不幸於10日去世 ，相關人（person of interest）16歲少年Mariano Coc目前失蹤，呼籲公眾協助尋找。

Mariano Coc是南艾爾蒙地市居民，他與11月8日羅斯密市發生的肇事逃逸有密切關係。事故發生在當天上午約10時30分，地點在聖蓋博大道2700號街區，靠近Garvey大街交叉口處。

肇事車輛。（洛縣警局天普市分局）
肇事車輛。（洛縣警局天普市分局）

警方表示，進一步調查確定雙方可能發生了交通碰撞，並升級為口頭爭吵。當時，受害者下車交涉。在對峙期間，仍坐在車內的司機將他撞倒，隨後輾過受害者身體造成致命傷害。不幸的是，受害者於2021年11月10日因傷重去世。

嫌疑人撞倒老人後，立刻駕車逃逸。當時他開著一輛2009年日產（Nissan）Altima黑色轎車，保險桿為淺灰色。在調查過程中，確定這輛車屬於當地一個家庭，最後一個看到這輛車的人是16歲的Mariano Coc，他和這輛車最後一次出現時間是2021年11月8日星期日上午5時到7時之間。但據事故現場目擊者描述，嫌疑人特徵並不符合Mariano Coc的特徵。

Mariano Coc失蹤時身穿淺色無袖衫，淺色牛仔褲，黑色涼鞋，他身高5.07呎，體重145磅，棕色頭髮，棕色眼睛。

警方目前向民眾徵集當天事故的目擊者，以及Mariano Coc下落的線索。民眾可撥打洛縣警局天普分局熱線：626-2923389，也可撥打匿名熱線：800-2228477。

事故發生地點。（洛縣警局天普市分局）
事故發生地點。（洛縣警局天普市分局）
洛縣警局天普分局記者會，呼籲公眾協助尋找日前在羅斯密車禍肇事後逃逸的嫌疑人Mar...
洛縣警局天普分局記者會，呼籲公眾協助尋找日前在羅斯密車禍肇事後逃逸的嫌疑人Mariano Coc。（洛縣警局天普分局）

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