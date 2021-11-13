張自豪3任洛縣第5區人際關係委員會委員

張自豪再次獲任洛杉磯縣第五區人際關係委員會委員，任期四年。他是目前洛杉磯縣五個分區中兩名華裔人際關係委員會委員之一。（檔案照）

洛杉磯 縣政府人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）再次獲任命為洛杉磯縣第五區人際關係委員會委員，任期四年。這是張自豪第三次獲任人際關係委員會委員，他也是洛杉磯縣五個分區中兩名華裔人際關係委員會委員之一，另一人為華美博物館之友會董事會主席阮桂銘。

人際關係委員會（ Human Relations Commission）是洛杉磯縣政府205個委員會（包括commissions、committees、task forces和 special district agency boards）之一，主要關注與社會和人際相關的議題，通過研究縣管部門提供的信息和報告，為縣政委員決策提供意見和建議，比如近年的黑命貴（BLM）、針對亞裔的仇恨犯罪、遊民以及青少年犯罪重新改造等，人際關係委員會都對洛杉磯縣的相關立法和法規的制定有相當參與。此外，該委員會多年來也每年舉辦不同的活動，包括對社會傑出貢獻者給與表彰。

張自豪八年前開始被前洛杉磯縣政委員安東諾維奇指派為第五區人際關係委員會委員，歷時兩任八年。此前，他曾被指派為洛縣 保險委員會委員，先後服務洛縣20年。洛杉磯第五區的主要轄區包括洛杉磯縣北部和西北部的多個地區，該區目前的另兩名人際關係委員分別為拉丁裔和猶太裔。

身爲專業財務會計師的張自豪數十年來熱心服務人群，除在洛縣委員會任職外，也曾擔任羅省中華會主席和監事長，龍崗公所主席等。張自豪的家人，包括父母張蓀甫夫婦，姊姊張曼君等，也均爲社區公眾人物。張蓀甫早期服務軍界，後任僑選立委，移民洛杉磯後，和太太一起擔任中華學校校董，為華人子弟提供中文和中國文化教育，張曼君則先後擔任聯邦教育部 助理副部長、美國勞工部美西總長等。

除了服務社會，張自豪多年來也竭盡全力幫助華人青少年。他不僅擁有一身武術好功夫，還在華埠義務教武傳藝近30年，人稱「張教頭」。疫情前，張自豪每周五在龍岡教武術之外，每周四晚還在工業市提供免費武術課程，教淡江大學校友會的武術愛好者們中國武術。