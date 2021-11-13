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洛市消防員工會 阻止疫苗強制令遭駁回

記者張宏／綜合報導
法官12日駁回了洛杉磯市消防員工會阻止疫苗強制令執行的申請，市府工作人員都被要求接種疫苗。（檔案圖）
法官12日駁回了洛杉磯市消防員工會阻止疫苗強制令執行的申請，市府工作人員都被要求接種疫苗。（檔案圖）

洛杉磯高等法院12日駁回了洛杉磯市消防員工會的一項申請，要求阻止市府強制員工接種疫苗的行政令。

洛杉磯高院法官Mitchell L. Beckloff將在12月2日對此項申請舉行聽證會，且已指派處理工會案件的Mary H. Strobel法官主持12月2日的訴訟程序。

代表工會的律師Dana Martinez辯稱，如果不阻止政府強制接種，可能會對工會與城市，及工會領袖及其成員之間的勞資關係產生負面影響。如果未接種疫苗的消防員被休假，該市也可能難以為所有消防站配備足夠的人員。

Martinez說，大約有822名消防員沒有接種疫苗，但市助理檢察官Vivienne A. Swanigan反駁說，他們中大多數人已申請宗教或醫療豁免，未接種疫苗的消防員與他人在近距離生活和工作上的接觸，也可能對人員健康有潛在的影響。

她還說，市府僱員被要求在12月18日工作日結束前出示完整的疫苗接種證明，否則可能面臨解僱，許多工會成員已收到消防隊長的警告通知。然而，洛市檢察官Jennifer Gregg告訴法官，所有在12月18日之後不遵守規定的員工都將通過聽證會獲得正當處理，他們可使用累積休假時間，以便在離職時獲得收入。

消防員工會已向洛杉磯市僱員關係委員會提出，希望此項爭議得到解決之前，發布初步禁令。

洛杉磯市8月通過了一項行政令，要求市府僱員必須接種疫苗，除非他們能夠獲得醫療或宗教原因的豁免。

疫苗 洛杉磯 檢察官

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