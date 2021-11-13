南加大再爆贊助9.5萬獎學金 圖利眾議員巴斯

南加大贊助過聯邦眾議員巴斯碩士學位全額獎學金9.5萬元，引發爭議。(Karen Bass臉書)

南加州大學（USC）社工學院前院長佛林（Marilyn Flynn）日前才因與洛杉磯 市議員雷利湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）因合謀而遭聯邦檢方起訴，孰料洛杉磯時報近日又挖出，佛林先前還曾贊助過聯邦眾議員 巴斯（Karen Bass）碩士學位的全額獎學金9.5萬元。加上前洛市議員Bernard Parks指稱，南加大 形同政客學位旋轉門，又常大方贊助有潛力的政治新秀，南加大與政壇的關係剪不斷理還亂。

洛杉磯市議員雷利湯瑪斯已遭聯邦檢方起訴。(Mark Ridley-Thomas臉書)

洛杉磯時報報導，巴斯2011年首度擔任聯邦眾議員時，雖然有意念個碩士增加學歷，但她想念的是公共行政，而且在得知南加大學費高昂後放棄。但佛林卻在此時出面與巴斯聯絡，表示她能夠給予全額補助讓巴斯完成心願。巴斯稱，當時她以為南加大只是讓她免費上課，且曾向眾院紀律委員會通報，並獲許可，最後在2015年拿到學位。但最後整理資料時才發現，這個學位要價竟高達9.5萬元。

洛時調查發現，許多政治人物都與南加大有關，通常是畢業校友，但南加大也常成為下台政客的旋轉門，並對巴斯這類新秀大方捐款，且巧合的是，多人都準備角逐洛市市長一職，而洛市正是南加大的根據地。除了巴斯，洛市議員德利昂（Kevin de León）也曾擔任南加大研究員，兩年領了10萬元薪水；考慮參加市長選舉的富商Rick Caruso現在正是南加大董事會主席。

前市議員Bernard Parks說，他一點都不意外巴斯會被南加大看上，因為這就是南加大長年以來的作風，只要有助南加大發展的他們都會支持。南加大對巴斯的獎學金表示，們正在檢視過程，希望不會再出現利益衝突爭議。

回到2011年，剛當選聯邦眾議員的巴斯向紀律委員會陳報，南加大願意提供她攻讀碩士學位全額獎學金，但不確定是否符合贈與規定。紀律委員會認定，攻讀碩士有助巴斯問政，因此最後同意此案，不過巴斯2019年的財產申報才顯示，學位學費高達9.5萬元。巴斯並未因此事遭到追究，現在仍是洛市下任市長的熱門候選人。

根據當年聯邦眾議院紀律委員會的調查，前院長佛林表示，一切都是她個人的主張，巴斯「應該」獲得全額獎學金，因為巴斯具有明顯的領導才能。不過因為佛林也坦承，這種優厚的條件一般學生難以取得，但巴斯展現了在社工領域的無現潛能。因此委員會最後以特例通過此一贈與。巴斯取得學歷後也常說，感謝這個課程讓她更瞭解社會工作與家暴兒童援救。

洛杉磯時報報導，南加大對此的回應是，社工學院現在已經換人領導，他們不能評論十年前決定。不過巴斯強調，拿到學位全是靠她辛苦半工半讀，而且她從未因為獎學金而替南加大強推任何法案。巴斯最後是以GPA 3.95畢業，而她當時的督導教授Wendy Smith Meyer認為巴斯非常認真、努力而且細心。不過Wendy Smith Meyer除了是華納兄弟（Warner Bros.）公司董事會主席的太太，也是巴斯的最大贊助人。