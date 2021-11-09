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爾灣奶茶開店3年仍大排長龍 常客：風味獨具一格

記者謝雨珊／爾灣報導
橙縣爾灣Omomo奶茶店的抹茶系列飲品相當受到歡迎。（Omomo臉書）
橙縣爾灣Omomo奶茶店的抹茶系列飲品相當受到歡迎。（Omomo臉書）

南加橙縣爾灣（Irvine) Omomo奶茶店每天的營業時間還沒到，就已有顧客開始排隊等候。該店開業已經差不多三年，常客指出：「這家店基本上是從開業火到現在，每天依舊長隊滿滿」。不少人為了能夠喝到一杯特調飲品，甘願排隊等上半小時；並有民眾表示，好多人就算在攝氏40度烈日炎炎下，也一定要排隊喝到。反應Omomo奶茶店火紅程度相當瘋狂。

影音來源：記者謝雨珊

不少常客認為，Omomo的奶茶獨具一格，難怪是當紅奶茶店；包括提拉米蘇奶茶、 Omomo抹茶、西瓜綠茶等飲品，都是最受歡迎的飲品之一。而該店錫蘭奶茶，茶味很重；起司奶蓋香濃，跟奶茶混在一起喝，感覺茶味先到舌尖，加上又鹹又甜的奶蓋味，在層次堆疊下慢慢滑進口裡，只覺味道香濃，以致吸引非常多南加州民眾前往朝聖。

爾灣居民鐘女士說，這家店從開店到現在，差不多三年，每天還沒開門，就可以看到有人在外等候排隊。平日消費者較少排隊不算長，但一到周末，隊伍排上半小時都很正常。尤其是周末下午至晚間，是人潮最洶湧的時候。

她說，南加州奶茶店非常多，通常新開的店大排長龍不稀奇，但是開業都好幾年了，仍有超長隊伍，意味著這家店的飲品真的深受大眾喜愛。況且，排隊的不僅是華人，其他族裔排隊的也多得是。建議若不想排太久的話，最好事先選好時間。

Omomo店面其實不算大，裝修屬於小清新風格，特調飲品點單率頗高。鐘女士指出，Omomo這家店之所以需要排隊，是因爲不接受線上或電話訂單，只接受現場排隊點單。她認為，該店似乎是為了確保品質才採這項做法，「這家店提出幾個建議，像是建議民眾在點單後四小時內品嚐飲品，規定一人只能最多點十杯飲料等」。鍾女士說，沒有人喜歡排隊，但這家店的飲品真的很值得排隊，整個飲品的包裝及口感，都令人有「高級貨」的感覺。

鍾女士最愛點Omomo的四季春奶蓋，認為他們的四季春茶味相當不錯。另也很愛喜歡Omomo抹茶。她說，他們的抹茶冰沙配上牛奶，外圈抹上一層布蕾奶油，絕對是抹茶控的最愛。Omomo奶茶店在爾灣有兩家分店，最早的一家店開在奇諾岡（Chino Hills)。

Omomo奶茶店火紅程度相當瘋狂。（讀者提供）
Omomo奶茶店火紅程度相當瘋狂。（讀者提供）
橙縣爾灣Omomo奶茶店周末營業時間一到，門外已經開始大排長龍。（讀者提供）
橙縣爾灣Omomo奶茶店周末營業時間一到，門外已經開始大排長龍。（讀者提供）

南加 爾灣 加州

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