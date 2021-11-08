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種子植物交換活動 微信群上百人參加

記者李雪／羅蘭岡報導
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）

為響應「秋種春育苗」的需求，一群熱愛園藝的微信群友，6日自發舉辦一場種子植物交換活動，吸引上百群友參加。

園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（記者李雪／攝影）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（記者李雪／攝影）

微信上的「SoCal園藝群」當天借用多肉達人趙淑娜，位於羅蘭岡的苗圃空地，至少有15位群友將自己車的後備廂作為「攤位」，分享植物。尤其一些美國超市難以買到，而華人喜愛的蔬菜瓜果尤其受到歡迎，包括冰菜、莧菜、洛神花、百香果、唐芹、台灣絲瓜、人參果種子，還有許多剪枝分享，如香椿樹枝、棗樹枝、石榴枝、魚腥草、穿心蓮等。

一些群友主動擔任義工。（記者李雪／攝影）
一些群友主動擔任義工。（記者李雪／攝影）

甚至也有群友帶來自家製作的福州魚丸、原味米糕等給大家分享。也有群友將自家農場的羊駝糞裝袋送出，作為肥料。場地的主人趙淑娜也提供不少免費多肉植物剪枝供群友領取。提供種子和剪枝群友大多早早在群裡發起「接龍」統計人數，並分袋裝好以便領取，從前一天就忙著準備。一些前來領取植物的群友也隨機帶來了一些植物互相分享。許多群友滿車而歸，用自己多餘的種子和枝條換回了沒有的品類。

一些群友主動擔任義工。（kelly提供）
一些群友主動擔任義工。（kelly提供）

一些群友主動擔任義工，幫忙接待購買、引領入場等，還有群友提供了疫情防護罩在現場分發。據現場總協調Kelly表示，當天來往約有一百多人次，分享和交換有近千次。她表示這些秋季分享和交換的種子，在明年春天的群聚會中基本又會以小苗的方式出現，群友之間會再次分享、交換。

在南加州的許多華人都熱衷園藝，尤其疫情以來，許多園藝類的活動都大受歡迎。該群群主Jennifer表示，疫情阻擋不住群友對植物的熱愛和分享，也能體現大家在美國生活的豐富多彩。她感謝所有慷慨分享的群友，表示這些種子和枝條不僅傳遞友誼，也承載來年的新希望。

疫情 微信 美國

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