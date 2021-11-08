自燃或縱火？ 華男寶馬超市門口燒毀

10月24日，張先生新買的寶馬車在好市多停車場被燒毀。（記者邵敏／攝影）

華人新買的一輛寶馬車，日前停在超市門口，突然燃燒起熊熊大火，不僅整部車被毀壞，還殃及旁邊車輛，究竟是被人蓄意放火還是寶馬車自燃，案件撲朔迷離。

被燒毀的寶馬車已是一部報廢車，幾乎沒有任何價值。（記者邵敏／攝影）

家住洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）的張先生，幾個月前剛買了輛寶馬二手車，10月24日中午11時左右，他將車停在阿蘇薩市（Azusa）的好市多 停車場，當他一小時後出來時，卻發現自己的寶馬車幾乎已被大火吞滅。從現場目擊者拍攝的視頻中可以看到，當時停車場裡到處瀰漫著濃煙，兩部消防車正在救火。寶馬車的車頭部分全被燒毀，停在旁邊的兩輛車也遭受不同程度損傷。

新買的寶馬車被燒毀，車主覺得是自燃或有人蓄意放火。（記者邵敏／攝影）

據張先生描述，事發那天，消防員、警察全都趕到現場，寶馬車從左下方開始著火，導致整個車頭被燒毀。從事多年修車工作的張先生幾個晚上沒睡覺，他心疼地說，「這已經是一部報廢（total Loss）的車子，現在幾乎沒有任何價值，只能送到修車廠解體，賣部分車零件。 」

停在超市停車場的寶馬車為何突然著火？張先生覺得只有兩種可能，自燃或有人蓄意放火，「我猜測如果有人蓄意的話，就是把易燃物塞進車頭的空隙部分，然後導致整部車著火。」但張先生表示，他從未與人結仇，不可能有人為了報復放火，如果真是蓄意的話，除非是仇恨亞裔 者所為，「現在有很多仇恨亞裔的人，會不會是有人注意到寶馬車主是亞裔，因此故意放火，我只是猜測，沒有任何證據。」

寶馬車在好市多停車場被大火吞滅，兩部消防車前來救火。（目擊者提供的視頻截屏）

當然還有另外一種可能，那就是寶馬車本身的原因造成自燃。張先生說，這輛車是三個月前低價從朋友手中購買，雖說是二手，但總共只跑了6萬哩，從外觀看就像全新，車中配置很好，買下車時，他還對車子做了全面檢查，非常完美。

他指出，事發前他從家中一路開車到好市多，路程只有六哩，儀錶盤上也沒有警告顯示任何問題，「我真不明白，這麼好的高檔車為什麼突然著火，幸好沒有人員傷亡，如果在別的情況下自燃，後果將不堪想像。試想，如果在高速公路，或者在家中後院著火，那太可怕了。」

寶馬車被燒毀之前。（張先生提供）

剛買的寶馬車究竟為何被燒毀，張先生表示事發後他曾致電阿蘇薩警方，但沒有得到任何回應，「我就想知道事情真相，到底有人蓄意放火還是自燃，只有警方調查並看了超市監控才能判斷真正原因。」本報記者嘗試聯繫阿蘇薩警方，唯截至目前尚未得到回應。