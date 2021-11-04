加州5至11歲開打新冠疫苗 診間創造友善環境

加州3日開始為5歲至11歲幼兒接種新冠疫苗。（KTLA）

聯邦疾管中心（CDC）2日核准Pfizer-BioNTech的幼兒新冠疫苗 ，加州 不少縣份3日隨即展開5歲至11歲兒童的接種工作，加州州長紐森 稱之為「幼童終於免於疫病的恐懼」。加州粗估5歲至11歲者約有350萬人，初期可用的第一劑針量為120萬劑。為兒童專門開放的校醫診間、藥局、兒科診所與縣立機構，無不精心打扮，創造出「幼童友善」的環境。

聖他克拉拉縣（Santa Clara）為例，不少接種地點都改採幼童友善的布置，包括動物玩偶、尋寶遊戲，也增設了彩色繪本與各種獎品。KTLA報導，聖塔克拉拉3日上午才開放接種申請，但沒多久就告罄。該縣預計本周可以領到5.5萬劑，並增設80個學校接種站，也增派機動小組為低收社區接種。

洛杉磯縣同樣3日開放幼童接種，不過5歲至11歲者卻多達90萬人，面臨疫情似乎又有反撲跡象，洛縣勢必得加快腳步。其他各縣則計畫周末前陸續開放大型接種站，馬連縣（Marin County）希望能達到每日1000人接種的量，康曲柯士達縣（Contra Costa）6日開放縣立診所，因為2萬組幼兒針劑本周稍晚才會到位。

康曲柯士達縣縣委伯吉斯（Diane Burgis）指出，許多家長都心焦如焚，但大家真的快到終點了，年末長假前就能幫所有兒童接種完畢。在北加擁有多家醫院的凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）則說，要到8日才能開始接種，不過家長不必擔心，因為集團也參與了幼兒疫苗的研發，5歲至11歲具有免疫力的比例達90%。