物流倉儲進駐 奇諾市擬祭限制令…45天限期做環境評估

奇諾市近日對新審批物流倉儲項目採取45天限制期。(記者啟鉻／攝影）

南加 聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino），一向對大型物流倉儲大開綠燈，有華人 稱奇諾市是聖谷第二個工業市 （City of Industry）。隨著當地民眾對市區愈來愈多物流倉儲及來往貨運車輛造成空氣污染與交通問題強力反彈，奇諾市議會近日決定，對審批新物流倉儲項目採取45天限制期，這些項目主要集中在奇諾市區北部，將對交通、空氣污染等做環境評估，確定是否批准這些項目入駐。

新物流倉儲項目主要在市區Schaefer街北部。45天項目限制期自10月19日至12月3日，如果必要，市議會還會將限制期再延期兩次。

據內陸雷德蘭大學（University of Redlands）日前發布的報告，奇諾市是內陸擁有物流倉儲面積超過10萬平方呎的五個城市之一，包括奇諾、安大略、芳塔那、庫卡蒙加牧場、河濱等五個城市，擁有物流倉儲逾700個。這五個城市擁有的倉儲數量，佔南海岸空氣質量管理局轄區四縣區倉儲數量近四分之一。

鑑於市區加快發展及擴張的物流倉儲導致卡車交通、街路破壞、潛在經濟損失以及導致空氣污染，噪聲，城市景觀破壞等諸多負面影響，奇諾市議會決定對審批相關項目，施加臨時限制令，對可能導致的民眾健康影響，做進一步環境影響評估。

市府開發服務部門主管Nick Liguori表示，市府採用計算機模式評估未來物流倉儲中心可能帶來的空氣污染、噪聲及交通影響，尤其是在一些可能設立這些項目的工業區內，對周邊社區影響。這些工業區分布在Yorba街與 Schaefer路交匯處，中街與奇諾街西南角，以及奇諾街和Yorba路交會附近，所有這些地區屬於規劃中的工業區。目的是評估卡車交通影響，來分析是否在這些地區開發物流倉儲。

據悉，目前內陸已經有部分城市對設立新物流倉儲項目，予以臨時限制令，這些城市包括赫汝帕谷（Jurupa Valley）、河濱（Riverside ）以及科爾登（Colton）等。

據全美商業不動產服務公司CBRE資料顯示，在過去近20年，內陸地區物流倉儲項目強勁增長，自2004年至2020年內陸帝國物流產業雙倍增加至近6億平方呎。