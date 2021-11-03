未接種迫休無薪假 阿罕布拉學區教職員抗議

阿罕布拉學區教職員抗議，因未接種疫苗被迫休無薪假。（黃幼平提供）

洛杉磯縣阿罕布拉聯合學區 （Alhambra USD）幾十名教職員工，11月1日（周一）在學區大樓前抗議，反對因未接種新冠疫苗 而被迫無薪休假。他們高舉抗議牌子，疾呼「我的身體我選擇」、「不能強制接種疫苗」、「不接種就失業不公平」等口號。

據阿市華裔市長黃幼平（Katherine Lee）提供的消息，這些參加抗議的教職工從1日開始就不能再領取薪水，其中一些是沒有醫保福利的兼職員工。黃幼平說，「我不希望任何人失去工作 ，去年因疫情很多失業者至今還沒找到工作，這些教職工目前因沒有接種疫苗不能再領取薪水，有些人可能馬上就會面臨生活上的困難。」

根據AUSD發布的新聞稿，截至目前，學區2100名教職工中，98%的人已接種新冠疫苗，只有56名沒有接種，其中包括5名教師，51名職工。 AUSD表示遵守洛縣公共衛生局（DPH）的規定，要求所有員工10月31日前必須接種疫苗，旨在保護在校學生的安全。學區負責人Denise R. Jaramillo說，「學校是社區的樞紐，首要職責就是保護AUSD的1萬5557名學生、學生的父母、祖父母，以及我們員工的安全健康。」

出於這樣的考慮，在過去幾個月，學區一直通過教委會會議、電子郵件、電話以及面對面方式與員工溝通，周一是未接種疫苗的56名教職工開始無薪休假的第一天。學區教委會表示理解不接種疫苗者的個人決定，但認為沒有接種疫苗的員工將其他人置於危險之中，因此決定讓他們休無薪假。

黃幼平希望學區可以調查每一個拒絕接種疫苗員工的具體情況，她認為，對於一些獨立工作的員工，他們不與別人接觸，不存在感染風險，這些人可以考慮具體對待。她舉例說，她知道兩名沒有接種疫苗的員工，其中一名是學校清潔工人，這名員工平時只在學生離開後才進入教室打掃，不和任何人接觸，另外還有一名電腦工程師，可以選擇獨立辦公地點，很少與其他老師、學生接觸。

同時黃幼平還提到一名正在休無薪假的學區教職工，是因為自身健康原因沒有接種疫苗，目前她和兩名高中生住在一家汽車旅館裡，「對於這些具體案例是否可以具體對待，用定期檢測新冠病毒的方式來代替接種疫苗，不要讓他們都休無薪假。」

另外還有不願透露姓名的家長說，他對於學校為了保護學生安全要求教職工接種疫苗表示支持，但學校如果一下子辭退有著多年教育經驗的老師，對於學校和學生都是巨大的損失，「這是一個非常兩難的問題。」

AUSD共有19所學校，其中包括13所小學、三所綜合高中、以及一個遠程教育學院，目前有1400名學生接受網上課程。