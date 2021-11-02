知名編劇家張永祥 喪葬儀式11月4日舉行

金馬獎終身貢獻獎得主張永祥病逝，享壽92歲。(蔣天鐸提供)

中華民國知名電影 電視編劇家和金馬獎終身成就獎得主張永祥，2021年10月7日病逝於洛杉磯縣聖迪瑪斯家中，享壽92歲。喪葬儀式將在11月4日上午9時在柯汶那市Forest Lawn的Church of Our Heritage大禮堂舉辦，南加州 張永祥先生治喪委員會全體委員，希望他生前的親朋好友都能來送他最後一程。

張永祥藝術成就巨大，一生曾經獲得國家文藝獎，五次亞洲影展最佳編劇，五次金馬獎最佳編劇，並獲得美國奧斯卡最佳外語片入圍及巴拿馬外語片編劇獎。他編寫過160多部電影、電視劇本，例如，台灣 早期的電影「養鴨人家」、「蚵女」、「我女若蘭」、「秋決」、「汪洋中的一條船」等等，膾炙人口，他的電影作品令人回味不已。

張永祥是中華民國台灣復興崗政戰學院影劇系第一期畢業，後來成為知名影視編劇和金馬獎終身貢獻獎，也是職業軍人轉行成為影視藝術家的代表人物，2016年獲得金馬獎終身成就獎，也是首位獲得金馬獎終身成就奬的編劇。

南加州復興崗政戰學院校友會早先就已籌組了治喪委員會，並由校友會會長和理事長帶隊協助張永祥家人處理善後。治喪委員會也感謝中國國民黨黨主席朱立倫特電哀悼，感謝孫文學校總校長張亞中特電哀悼，以及國旗、黨旗、校旗覆蓋人員、台北文化影視界團體、蒙特利公園市萬年青歌唱班及羅蘭岡蘭心惠質歌唱班、人文磚基金會暨美華人文學會會長王曉蘭等。

喪葬儀式地點在21300 Via Verdes St., Covina。