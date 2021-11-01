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有紅藍白卡者 可考慮加入Wellcare Plus

記者李雪／洛杉磯報導
陳明主講「紅/藍/白卡與健保制度」。（視頻會議截圖）
陳明主講「紅/藍/白卡與健保制度」。（視頻會議截圖）

世界日報31日的2022紅藍卡線上講座上，長青保險的執照經紀陳明 （Michael Tran）主講「紅/藍/白卡與健保制度」。

陳明主要介紹Wellcare Plus (HMO)計畫。如果民眾住在洛杉磯縣，有紅、藍、白卡，就可以考慮加入這個計畫。該計畫除了包含紅藍卡A和B的福利，還包含D也就是處方藥計畫，此外還有更多福利。想要加入該計畫在每年10月15日至12月7日開放時間加入即可，如果錯過年度開放投保期，紅藍白卡可在第一、第二、第三季度每季都可以有一個機會改變。如果搬家、白卡暫停或其他原因，也有機會參加這個計畫。

他詳細介紹了該計畫在2022年的福利。他表示，以往民眾有紅藍白卡，還有一個D卡用於買藥，一旦參加這個計畫的話，就屬於HMO保險，受保人需要指定保險公司、醫療網、醫生，且要看醫生和醫療網是否在裡面，要確定藥是否在裡面，可以先查好。

但如果加入該計畫還有白卡，可以有更多福利，比如配眼鏡、助聽器、健身房、牙科、非緊急的車子接送、針灸、櫃檯藥等方面，都有一定福利。某些病況在登記後，有50元的雜貨補貼，病後離開醫院還有膳食送餐服務，若身體原因不能取藥，還可以送單快遞到府上。

此外還有平安鐘（Personal Emergency Response Systems）、非緊急醫療交通接送服務。甚至還有居家服務，一年有12次可派人到家裡，做四小時的簡單清潔、打掃、洗衣等。此外家醫、專科、醫院、抽血、X光、救護車都沒有費用，要確定白卡的資格有效，紅藍卡A、B也要保持有效。具體的細節民眾可以致電諮詢保險經紀。

白卡 福利 保險

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