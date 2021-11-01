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非法種大麻1.8萬棵 華裔多人被捕

記者啟鉻／河濱綜合報導
警方查獲大麻屋。（警方提供）
警方查獲大麻屋。（警方提供）

南加內陸河濱縣警方近日一名華女涉嫌在多個城市非法經營大麻屋被捕，警方現場繳獲千餘棵大麻，逾五萬元現鈔。聖伯納汀諾縣警方近期也重擊非法種植大麻，查獲大麻逾1萬8000棵，多名華裔被捕。

河濱縣警局莫瑞諾谷分局（Moreno Valley Station）於10月27日會同赫汝帕谷分局，突擊莫瑞諾谷、東谷及安大略等城市多個被社區居民舉報非法大麻屋，查獲大麻近1200棵、已經加工大麻400磅、現鈔5萬9000元。拘捕華裔女嫌犯陳苗盼（Miaopan Chen譯音）33歲，安大略市居民。目前拘押在內陸Robert Presley Detention Center。

查獲部分現鈔。（警方提供）
查獲部分現鈔。（警方提供）

部分加工大麻。（警方提供）
部分加工大麻。（警方提供）

聖伯納汀諾縣警方在10月25日至10月31日重點打擊室外非法大麻農場，摧毀30餘處非法農場，近30名嫌犯被捕。其中包括華裔，鄧振峰（Zhenfeng Deng譯音）43歲；張寶貴（Baogui Zhang譯音）54歲，均為聖伯納汀諾縣屬地Helendale居民。陶蘭英（Lanying Tao譯音）56歲，李景峰（Jingfeng Li譯音）58歲，均為聖蓋博市居民；聶玉琴（Nie, Yuqin譯音）61歲，休士頓市居民。

警方在30多個非法大麻農場，繳獲大麻1萬8573棵，加工大麻3556磅，13支槍及現鈔逾11萬4000元，有104個大麻溫室被拆除。

10月初，聖伯納汀諾縣警方也突擊轄區23處非法大麻屋，拘捕15名嫌犯，查獲大麻逾二萬棵，加工大麻3596磅。

大麻 華裔 華女

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