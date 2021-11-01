非法種大麻1.8萬棵 華裔多人被捕

警方查獲大麻屋。（警方提供）

南加內陸河濱縣警方近日一名華女 涉嫌在多個城市非法經營大麻 屋被捕，警方現場繳獲千餘棵大麻，逾五萬元現鈔。聖伯納汀諾縣警方近期也重擊非法種植大麻，查獲大麻逾1萬8000棵，多名華裔 被捕。

河濱縣警局莫瑞諾谷分局（Moreno Valley Station）於10月27日會同赫汝帕谷分局，突擊莫瑞諾谷、東谷及安大略等城市多個被社區居民舉報非法大麻屋，查獲大麻近1200棵、已經加工大麻400磅、現鈔5萬9000元。拘捕華裔女嫌犯陳苗盼（Miaopan Chen譯音）33歲，安大略市居民。目前拘押在內陸Robert Presley Detention Center。

查獲部分現鈔。（警方提供）

部分加工大麻。（警方提供）

聖伯納汀諾縣警方在10月25日至10月31日重點打擊室外非法大麻農場，摧毀30餘處非法農場，近30名嫌犯被捕。其中包括華裔，鄧振峰（Zhenfeng Deng譯音）43歲；張寶貴（Baogui Zhang譯音）54歲，均為聖伯納汀諾縣屬地Helendale居民。陶蘭英（Lanying Tao譯音）56歲，李景峰（Jingfeng Li譯音）58歲，均為聖蓋博市居民；聶玉琴（Nie, Yuqin譯音）61歲，休士頓市居民。

警方在30多個非法大麻農場，繳獲大麻1萬8573棵，加工大麻3556磅，13支槍及現鈔逾11萬4000元，有104個大麻溫室被拆除。

10月初，聖伯納汀諾縣警方也突擊轄區23處非法大麻屋，拘捕15名嫌犯，查獲大麻逾二萬棵，加工大麻3596磅。