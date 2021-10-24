追蔡英文論文門「是使命」 彭文正：年底或有突破

《政經關不了》主持人彭文正在洛杉磯演講。（記者謝雨珊／攝影）

前台灣 大學新聞研究所所長、《政經關不了》主持人彭文正，因多次公開質疑蔡英文 博士論文與博士學位的真實性而被告。彭文正日前受訪時，分享扯上論文門一路走來的心路歷程，及未來打算。他形容蔡英文政府是「犯罪集團」，隻手遮天掩蓋證據，耽誤論文門案進展。他推估，該案也許有望在年底有個突破，「因為我們核磁武器級的炸彈還未使出來」；直言將為自身清白以及身為新聞人的使命感，繼續堅持下去。

影音來源：記者謝雨珊

彭文正分享當初為何參與到論文門案的起源，坦言是在看到台大名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，在質疑蔡英文有假論文事件被蔡英文提告後，「新聞人的嗅覺出來了」，以致對該案起了興趣，特別想知道蔡英文的論文到底在哪裡。

彭文正說，他在學界曾指導超過100本論文，從沒看過有學者的論文在全世界都找不到。「蔡英文在學界待了逾十年，卻從未有人引用過她的論文，連她都沒引用過自己的論文，這根本就不可能。所以我斷定蔡英文是假博士，站出來聲援林環牆及賀德芬。天天在節目上嗆她（蔡英文），講了七天『有種告我』，結果就真被告了」。

起初開庭時，彭文正與律師團隊以為證據都已足夠。他說，「正常人若是稍有點羞悔之心，應該老早就認罪」，沒想到「犯罪集團」反手掩蓋證據，影響到案子進展。「我們當時低估了犯罪集團違法之後的態度」。不過他認為，該案在年底前可能會有些結果，「因為核磁武器極的炸彈還未使出來」，包括英國 目前還未進入司法部分。無論如何「我們會繼續往下走」。

彭文正認為，該案突破點在台灣或在英國都有可能，不過這只針對在法律上面。至於政治面又是另一回事。他強調，他作為一個30年來的媒體教育工作者，更關心發覺真相，不在乎政治面。

不少人佩服彭文正為何有如此的毅力及魄力，彭文正回應說，他並不是特別有什麼毅力，動力都是來自於作為新聞人的使命感。他在學術界教書這麼多年，每天都在教學生「新聞自由、新聞道德、新聞平衡」等理論，結果卻被國家元首惡意抹黑、造謠等，且被告了，當然想要一個清白。另一方面，他也想以自身例子，探討作為新聞人，到底能不能監督到政府？到底能不能說出實話？進入法庭程序後，又發現了很多的不公平，尤其是在司法審判中，陸續有奇怪事件發生。

基於這些理由，不諱言一步步踏入了這條不歸路。