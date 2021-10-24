擅拒疫期假、歧視未打疫苗員工 雇主小心惹官司

賴威寧律師線上講座，雇主如何最大限度減少在工作場所的責任。（講座截屏）

新冠疫情改變人們的生活，也改變雇主和員工的關係，對雇主帶來諸多挑戰，員工也有更多機會進行索賠或訴訟。面對這樣的情況，雇主如何最大限度減少在工作 場所的責任？律師賴威寧（William Lai）20日(周三)應邀在華興保險舉行的「華興講堂」線上講座發表相關演講，幫助雇主答疑解惑。

「現在遊戲規則已經改變，員工可以居家上班，有很多選擇。」但對雇主來說，賴威寧認為疫情造成太多不穩定性，給雇主帶來更多風險和責任，比如以前簡單的請假現在都變得非常複雜。 」賴威寧說，員工如果需要照顧家中孩子提出請假，或者照顧家中新冠肺炎患者，雇主就不能輕易說不可以，面對員工提出請假，雇主需詳細了解請什麼假，如何處理請假方式，以及規範公司的請假程序，這些都非常重要。

對於雇主普遍關心的員工接種疫苗 問題，賴威寧表示，從安全角度考慮，雇主肯定希望員工接種疫苗，但要想清楚員工接種疫苗對公司到底有多重要，同時還要觀察疫苗接種趨勢，除一些特殊的工作崗位，目前並沒有法律支持雇主對員工的疫苗要求，「雇主要做好準備，不能歧視 未接種疫苗的員工，避免今後被控告。」

為避免被員工索賠或控告，雇主還需要關注很多細節點，其中一個就是支付給員工的薪水是否準確。賴威寧說，對於支付月薪的部門主管經理來說，加州有最低月薪規定，而對於支付時薪的普通員工來說，就要特別注意怎麼支付加班費和補償金，如果薪水支付不準確就會被員工告。

在加州一天工作超過八小時就要支付1.5倍薪水，超過12小時就是兩倍薪水，午餐時間一定要有30分鐘，每工作四小時就要休息十分鐘，如果不注意這些細節，雇主都將面臨被告風險。

什麼時候解雇員工是安全的？賴威寧表示有些情況不能隨意解雇員工，「雇主認為員工表現不好就想解雇，但一定要慎重考慮解雇時機，表現不好也需要相關文件證明。」若處理不妥當，員工可能就會告雇主歧視、報復性開除，特別是員工如果存在特殊原因，比如懷孕、身體健康等因素，在這些時間段解雇員工就會面對被控告的風險。

同時對員工的任何投訴公司都要調查，特別是歧視、性騷擾問題，根據調查結果及時糾正措施。雇主常見的錯誤是忽略投訴，不經調查妄下結論，同時沒有對調查做保密，這些都可能招致被員工提告。

面對現在普遍出現的辭工潮，賴威寧認為，雇主要想留住員工，最重要的是了解員工到底開不開心，有什麼具體需求，可以在薪水福利、居家上班、升職空間等方面，激勵員工的上班積極性。