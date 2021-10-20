彭文正滯美 質疑台灣新聞自由

彭文正開始對台灣民主制度下的新聞自由產生巨大懷疑。（記者謝雨珊╱攝影）

前台灣 大學新聞研究所所長彭文正，因扯上蔡英文假論文案被告，並開始對台灣民主制度下的新聞自由產生巨大懷疑。彭文正於6月多赴美國 ，在美待了三個多月，坊間對他的動向有諸多講法，包括有些人認為他可能有意留美不返台等。彭文正澄清回應，他不是逃犯，會返台取回所要求的公平正義。

影音來源：記者謝雨珊

彭文正指出，並不想因個人事件影響家人和孩子。今年6月底赴美，原是想將孩子們安頓好後，再返台處理各種事。他原以為只要打了新冠疫苗，在疫情 好轉後，台灣防疫隔離時間會縮短。但台灣防疫規則沒有放鬆，反而更加嚴格，隔離程序及規定複雜，考量到出庭及家庭等原因，因此遲遲無法返台。

也是因爲彭文正目前無法返台，他希望要求法院允許網路直播開庭，「網路開庭有很多好處，我身為被害人可避免被黑箱作業的恐懼，再者中華民國總統在任內告平民百姓，是公眾非常矚目的事件」，他認為這讓大家一起跟進也很好。不過目前公訴檢察官認為網路直播開庭「沒有必要」；10月20日開庭日將近，彭文正認為，「他的三大訴求至今仍沒有回應，連一個正常人起訴後的公平待遇都沒有，目前正在考量有沒有出庭的必要。」

彭文正作為新聞媒體人，對於台美目前的媒體環境感到有些失望。他說，他在學生時期一直對幾位美國主流媒體人很景仰，當時非常欣賞美國民主又理性的價值。在過去他也一直認為，台灣同樣一直在朝著正確方向前進。直到美國及台灣最近一次的總統大選，他才意識到在這種「網絡民主（cyber democracy）」的社會，其實假訊息到處充斥，但陸海空軍卻比不上網軍，「我對民主制度下的新聞自由與輿論開始產生巨大懷疑。」尤其在疫情之下，人類發掘真實的可能性將越來越遙遠，這非常值得大家一起思考。

彭文正也對「台灣法律隨著政客的好惡搖擺」感到失望及擔憂。「人民選出的國家元首，如果不管民意及公投結果是什麼，只想掌控司法、修改遊戲規則或作弊等，而台灣社會卻沒人發出警訊或聲音，恐怕以後的政客也將學以致用，以這些方法來竄得大位。」