洛市招募700警 亞裔名額10%、 起薪7萬

洛市警局計劃將在2022年7月之前招聘約700名警員。（洛市警局）

洛杉磯 市警局（LAPD）正在大量招募警員，計劃將在2022年7月之前招聘約700名警員，其中約10%的名額將分配給亞裔警員。根據洛杉磯市警局招聘部華裔 岳警官，洛市警員的薪水待遇7萬元起步，其他福利 、休假待遇都很好，洛市警局也很需要中文能力好的警員，感興趣的華裔不妨一試。

岳警官說，在警局精通中文的的警員很少，1%都不到。據他了解，目前警局裡會講中文的警員大約只有兩個。而日常警員的行動中又需要會講中文的警員，特別是在洛杉磯市也住著不少華裔民眾，會講中文者在應聘過程是加分項。

岳警官特別提到洛市警局福利和薪資制度，只要通過篩選進入警校那時起，起薪就是7萬元；入警校開始的第一天就有薪水。警校畢業後，工資漲到7萬4000元。入職滿一年，再漲到8萬元。此外，牙齒保險、健康保險全面，每年有一個月帶薪年假。工齡十年以上，有1個半月年假。此外還有工資分紅等福利。

在警校畢業後，警員需要參加巡邏一年，之後繼續工作兩年，則可自行選擇分配的崗位。岳警官說，這時候警員可以根據興趣選擇崗位，例如拆彈隊，警犬K9隊等。理論上，洛杉磯市警局工作20年就可以退休，但是一般警員都會做到30年以上。

一次招募700名警員，在洛市警局歷史上算是較大規模的招募。岳警官說，主要是近幾年退休警員增多，新人人數又不足，才導致警員職位短缺，與疫情似乎沒多大關係。

參與洛市警員招聘，必須在申請時年滿20歲、高中或相等水平文憑、須是美國公民或正在申請成為公民。招聘過程約三個月，第一步是要在網站上填寫申請表，之後需要回答幾個問題，然後是個人背景歷史陳述。接著是與警官面試，通過後要體檢，包括對視力、聽力、體能的考核。再來是背景調查，警員會到申請人之前住過和工作過的地方調查，最後是心理評估，看申請人是否心理健康。

岳警官10多歲來美國，畢業後，做過五年導遊轉行做了警員。他說，警察相對其他行業較為穩定，不容易受到較大變動。例如疫情期間，旅遊業就遭受巨大打擊。而洛市警察起薪就有7萬元，在目前就業市場上不多見。最重要的是，洛市警局能講中文的警員實在太少了，他希望未來能有更多華裔加入。