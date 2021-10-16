17歲以下子女稅務優惠 開始申請

聯邦國稅局工資和投資司（Wage and Investment Division, IRS） 負責人Ken Corbin。（記者楊青╱攝影）

國稅局 工資和投資司（Wage and Investment Division , IRS ）主管Ken Corbin15日表示，2021／2022年度聯邦國稅局子女稅務優惠預付金開始申請和發放，今年12月31日之前，5歲及以下的符合資格子女給予3600元的稅務優惠，以及在2021年年末6至17歲的子女給予3000元的稅務優惠，包括2020財年沒有收入和沒有報稅 但有孩子的家庭。

Ken Corbin表示，延長至10月15日的2020年稅務申報季結束，還有幾個月就開始下一個申報季，在未來幾個月内，國稅局將有大量的稅務返回。

他說，在2020年報稅和退稅季中，國稅局發放了數十億的子女稅優惠預付款，覆蓋千家萬戶。2021年國稅局新的子女稅優惠補助，是美國紓困援助行動計畫方案的重要組成，2021年更多有孩子的家庭可以申請更多的子女稅優惠預付款，符合資格的子女的申報金額翻了三倍。過去一年中，七歲以上的兒童獲得最多2000元的補助，2021年的補助上限提高到3000元，每個六歲至17歲符合資格的兒童和青少年都將獲得補助；每一位六歲以下的兒童，只要符合資格，支付上限是3600元。

Ken Corbin表示，新的法案也為特定的納稅群體給與報稅返還，意味著即便沒有支付收入所得稅，或沒有收入的，也可以從新的法案中獲益，預計全國將有3000萬個家庭獲益。

聯邦國稅局消費者協助與教育和關係部門（Customer Assistance, Relationships and Education, IRS）主任Sue Corbin15日表示，新的子女稅優惠預付款使大批家庭得到的補助大於他們平常一次性獲取的金額，但國稅局同時瞭解其中會有很多欺詐和犯罪，目前國稅局和銀行以及州和聯邦組織合作，阻止個人身分偷竊和福利欺詐。

她表示，國稅局官網上專門有如何防範身分盜竊的專欄www.irs.gov/security，同時國稅局也將從秋季晚些時候開始到2022年申報季舉辦提升相關意識的活動周，幫助納稅人進行自我保護，國稅局的網站提供的更多資訊和操作流程www.irs.gov/getready，幫助大家更容易準備報稅資訊，避免很多人因不熟悉而對自己報稅望而卻步。