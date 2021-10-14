大風狂襲南巴市 樹木倒下、電線受損斷電

大風造成南巴市一些樹木倒下、電線受損斷電等情況。（南巴市警局圖片）

近日的大風天氣造成南巴沙迪那市的一些停電、樹木和電線倒塌、堵塞街道、人行道和車道的問題。當局提醒民眾颳風天氣的安全守則。

南巴市警方13日公布一些該市遭大風影響的現場照片，並提醒民眾：開車時降低速度，因為風會使駕駛變得困難，尤其是駕駛大型車輛。與相鄰車道上的汽車 保持安全距離，因為風很容易將汽車推出車道；斷電時，交通信號燈可能無法運行。請記住，加州 車輛法規規定，無功能的交通信號應被視為四向停車標誌；駕車者應小心行人過馬路，尤其是在交通信號燈不工作的情況下，以幫助行人安全過馬路。

大風造成南巴市一些樹木倒下、電線受損斷電等情況。（南巴市警局圖片）

警方還提醒，由於晚上可能會斷電，所以一定要在附近準備一個便攜式收音機、手電筒和新電池；小草坪飾品應放置在車庫內，以防止它們飛走；如果風會把垃圾桶吹到鄰居的院子裡，請考慮在垃圾桶上貼上自家的地址；強風時不要將寵物留在外面；強風可以打開未上鎖的門窗，應確保關閉並鎖上家中所有門窗；確保更換煙霧探測器、房屋警報器和其他救生設備的電池。

另外民眾可以撥打911 報告任何倒塌的電線或樹木阻塞道路，但切勿靠近任何倒塌的電源線，也不要觸摸電源線可能接觸到的任何其他東西。

市民也可考慮加入社區應急響應小組 (CERT) 來接受應急準備技能培訓。民眾可致電626-403-7300聯繫南巴消防局了解有關CERT計劃的信息，或查 https://www.southpasadenaca.gov/residents/disaster-preparedness/cert-community-emergency-response-team。