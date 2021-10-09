張永祥編寫逾160部劇本 「小城故事」成絕響

台灣 編劇泰斗，2016年金馬獎終身成就獎，1960年代至1990年代全球華人觀眾最熟悉的編劇大師張永祥，７日在洛杉磯家中安詳辭世，享年92歲。

張永祥自青年時代便投身戲劇工作 ，1964年起參與籌備電影 「養鴨人家」，正式步入影壇，前後編寫160多部劇本，是台灣作品產量最多的編劇，先後獲頒四次亞洲影展最佳編劇獎，五次金馬獎最佳編劇獎。

於影壇最前線退役後轉任教職，再任職電視工作，1990年代初期於華視服務期間規劃「包青天」劇集，為其輝煌的演藝生涯再掀高潮。 2016年獲金馬獎終身成就獎，也是首位以編劇身分獲頒此項殊榮的影劇工作者。

從事影劇工作半世紀，張永祥為人忠厚、謙讓，作品如人，不譁眾取寵，不媚俗驕飾，真實呈現社會民俗風情，世間人情冷暖。最擅在作品中建立質樸、平和傳統文化的生活真相，令其筆下人物與現實生活契合無間，作品內涵使人動容。

「養鴨人家」使文化界對於華語電影刮目相看，承認國片確有其嚴肅認真的藝術表現，「再見阿郎」、「小城故事」、「原鄉人」等作品也是實實在在的「鄉土電影」。

作品為數眾多，手稿卻沒留下幾件，能有出版機會的電影劇本更是少之又少。但張永祥說過，「我沒有讀者，但是有許多觀眾」。在金馬盛會領取終身成就獎時，他更表示：「我非常幸運！非常幸運-生活在一個美好的年代。」

張永祥生於1929年，山東煙台人，旅居美國洛杉磯多年，2014至2021年間，張永祥每年參加南加美華文藝季電影講座，並到大學與學生分享他的豐富的創作經驗。2016年應邀於加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）演說，現場反應熱烈。