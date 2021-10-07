洛縣撥500萬 掃蕩羚羊谷非法大麻

警方今夏在羚羊谷地區繳獲大量非法種植的大麻。（縣警圖片）

非法種植大麻 的行為氾濫，已成為洛杉磯 縣羚羊谷（Antelope Valley）地區日益嚴重的問題，並供給洛杉磯縣內的非法藥房。洛杉磯縣政委員會5日批准了近500萬元將打擊非法濫種。

「非法大麻經營繼續威脅著我們居民的福祉、供水和環境」，縣政委員巴格說，「通過為我們的執法合作夥伴，提供他們所需的資源，我們可以更好地保護我們的社區」。

縣政委員會向洛杉磯縣警局撥款240萬元，以加強他們在羚羊谷阻止非法大麻種植和盜竊水源，避免環境破壞和影響生活質量。在這筆資金中，120 萬元用於該部門的大麻根除小組，50萬3000元將用於蘭卡斯特（Lancaster）縣警分局的加班巡邏費，70萬7000元將用於購買在崎嶇地形進行調查所需的十輛卡車。

此外，縣警的大麻消費者健康與安全工作組也收到了250萬元，用於打擊洛杉磯縣屬地區的非法藥房以及羚羊谷的非法種植者。

在今夏的一場地方、州和聯邦合作進行為期十天的行動中，縣警部門在羚羊谷查獲16噸，價值11.9億元的非法大麻植物。此外，他們逮捕131名與這些種植場有關的人，發出了205份搜查令，並營救180隻生活在現場的動物。

自2020年以來，羚羊谷的非法大麻種植場數量從150個增加到500多個。洛杉磯縣警2021-22年預算 包括額外的50萬元用於根除非法大麻的贈款。