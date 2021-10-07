我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

洛縣撥500萬 掃蕩羚羊谷非法大麻

記者李雪／綜合報導
警方今夏在羚羊谷地區繳獲大量非法種植的大麻。（縣警圖片）
警方今夏在羚羊谷地區繳獲大量非法種植的大麻。（縣警圖片）

非法種植大麻的行為氾濫，已成為洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）地區日益嚴重的問題，並供給洛杉磯縣內的非法藥房。洛杉磯縣政委員會5日批准了近500萬元將打擊非法濫種。

「非法大麻經營繼續威脅著我們居民的福祉、供水和環境」，縣政委員巴格說，「通過為我們的執法合作夥伴，提供他們所需的資源，我們可以更好地保護我們的社區」。

縣政委員會向洛杉磯縣警局撥款240萬元，以加強他們在羚羊谷阻止非法大麻種植和盜竊水源，避免環境破壞和影響生活質量。在這筆資金中，120 萬元用於該部門的大麻根除小組，50萬3000元將用於蘭卡斯特（Lancaster）縣警分局的加班巡邏費，70萬7000元將用於購買在崎嶇地形進行調查所需的十輛卡車。

此外，縣警的大麻消費者健康與安全工作組也收到了250萬元，用於打擊洛杉磯縣屬地區的非法藥房以及羚羊谷的非法種植者。

在今夏的一場地方、州和聯邦合作進行為期十天的行動中，縣警部門在羚羊谷查獲16噸，價值11.9億元的非法大麻植物。此外，他們逮捕131名與這些種植場有關的人，發出了205份搜查令，並營救180隻生活在現場的動物。

自2020年以來，羚羊谷的非法大麻種植場數量從150個增加到500多個。洛杉磯縣警2021-22年預算包括額外的50萬元用於根除非法大麻的贈款。

大麻 洛杉磯 預算

上一則

關家倩入選亞裔名人堂： 亞裔在美要爭取自己權益

下一則

好康報您知／心安超市（Zion Market）

延伸閱讀

洛縣府撥款用於搗毀羚羊谷的非法大麻種植場

洛縣府撥款用於搗毀羚羊谷的非法大麻種植場
費若：洛杉磯縣室內口罩令 擬部分解除

費若：洛杉磯縣室內口罩令 擬部分解除
加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電爆掉變壓器

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電爆掉變壓器
加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了
阿拉米達縣 偵破大規模非法大麻種植團夥

阿拉米達縣 偵破大規模非法大麻種植團夥
洛縣檢察長 撤銷近6萬大麻定罪

洛縣檢察長 撤銷近6萬大麻定罪

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文