政治學者戴鴻超 10/9談蔣介石日記

由人文磚基金會暨美華人文學會主辦「中華民國的史記：試論蔣介石日記」講座。（主辦單位提供）

由人文磚基金會暨美華人 文學會主辦，多個華人社團協辦的「中華民國的史記：試論蔣介石日記」的免費線上講座，將於10月9日(周六)晚6時至8時，邀請前底特律大學政治系主任戴鴻超教授主講。

戴鴻超將以「史記」的三大精神：記載事件和人物的真實性、廣泛性、和重要性，來探討蔣介石日記在中華民國的歷史價值。討論時，將提出幾項影響國家命運的重大變遷 (九一八事變，西安事變，和七七事變)，闡明這一主題。史丹福大學 胡佛研究所發表蔣介石日記，於2006年起到2010年分期發表。日記起自1917年至1972年每日記事。另外，每周、每月、每年底檢討過去，規畫將來。

戴鴻超指出，就他所知，沒有一個現代政治人物或者歷史學者，記載民國史蹟如此綿長和詳細。他在蔣介石日記發表期間，分五年前往胡佛摘錄內容，集成五大本，前後發表有關論文十篇，專題座談五次。另外在「蔣介石與毛澤東治國之道」一書中，引用日記達數百次。

戴鴻超是知名的華裔美籍政治學者、作家、翻譯家。他於1954年畢業於國立台灣 大學，獲伊利諾大學政治學碩士（1958年）與博士學位（1961年），曾發表75篇專業期刊文章與七本書，包括《現代國際政治經濟學：富強新論》(台北：三民書局， 1995年)；英譯《毛澤東私人醫生回憶錄》；《槍桿、筆桿和權術：蔣介石與毛澤東治國之道》（台北：時報出版公司，2015年）；《最幸運百分之五的人》（台北：時報出版公司，2020年）。

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