聯邦法院禁加州關閉民營監獄 州府誓言再訴

聯邦法院禁止加州關閉私人移民拘留中心。圖為GEO Group位在阿德蘭托市的民間拘留中心。（美聯社）

加州 州長紐森2019年簽署生效AB 32法案，要求民間經營的監獄 與移民拘留中心開始退場，最慢到2028年就得全部關閉。在加州設有多所私立監獄與移民中心的GEO Group因此提告，雖然聯邦地院判定敗訴，但是第九聯邦巡迴上訴法院5日裁定勝訴，加州政府如要繼續推動獄政合理化，勢必得支持上訴。

法案起草人邦塔（Rob Bonta）當時仍為加州參議員，現在已經轉任加州檢察長。他在得知判決後強調，身為菲律賓後裔，這件案子一定會上訴到底，加州州立監獄每位囚犯一年得花8.5萬元，但是私立監獄卻只要3.1萬，他們牟利的結果就是犯人與移民遭到不當對待，暴力、性侵頻傳。

此案牽涉多方利益與權限，包括GEO Group在加州已有多處機構，要是全都關閉，他們的收入勢必大減。另外聯邦移民暨海關執法局（ICE）也牽涉在內，因為他們在加州沒有聯邦的移民拘留中心，全靠私立監獄收容待轉偷渡 客，一旦私立監獄關門，ICE勢必得將非法移民 全數遷到他州。

第九聯邦巡迴上訴法院本身也很有戲。兩名法官是由前任總統川普任命，一名為歐巴馬任內任命，結果在審理本案時果然出現2比1的局面。川普任命的法官強調，移民問題是聯邦權限，加州關閉私立監獄「輾壓」到聯邦權限，而且加州只關聯邦簽訂合約的私立監獄，卻讓加州自己找的私立監獄繼續營業。

但另一名反對的法官Mary H. Murguia則強調，警察權本來就應該考量拘留者的身心健康，而且AB 32並沒有妨礙聯邦政府逮捕、羈押非法移民的權限。她還說，加州允許聯邦管轄機構繼續開到2024年，而且聯邦也表示可能不會再與民間業者續約，因此本案顯然與聯邦或加州的權限之爭無關。

AB 32在制定過程中變數頗多，除了時任參議員的邦塔原本只計畫改革獄政，排除私立監獄，但後來卻納入移民留置中心，也給了ICE等聯邦機構反對的理由。另外，支持者主張，宇巴縣立監獄（Yuba County Jail）還有220個空位，可以讓ICE留容非法移民，但事實上，隨著非法移民越來越多，全美已有5.1萬人，加州就有約4000人。