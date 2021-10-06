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中文創業啟動資金 最高7500元免還

【洛杉磯訊】

亞太裔小企業商業計劃 (Asian Pacific Islander Small Business Program, API SBP) 與華埠服務中心合作，10月8日（周五）將舉辦中文創業培訓(Entrepreneurial Training Program, ETP)，獲選創業家有機會獲得3750元至7500元的免還創業啟動資金。

此次創業培訓以中文進行，目標是針對英語第二語言的首次創業者，為他們提供微型種子資金、培訓和技術支援。培訓提供中英文雙語教材內容，免費參與。系列線上講座在10月至2022年3月期間進行。參加者會學如何撰寫商業計劃書，專題講座邀請到行業專家進行分享。

API SBP執行主任Ron Fong表示，API SBP獲得加州就業培訓局核准，參加社會創業者經濟發展計劃，這計劃容許其向十多位首次創業者發放州政府撥款，協助他們創業。

系列培訓以Zoom方式進行，培訓內容包括：商業執照與許可證、資金來源、創業稅務規劃、選擇商業架構、加州州薪資稅、商業保險，和如何準備小企業財務報表等，律師、會計師、銀行和行業專家將擔任主講。

首堂培訓10月8日進行，報名前往https://tinyurl.com/SEEDETP2122，詳情可聯絡華埠服務中心小企業顧問Elaine Pang彭依寧，電話213-808-1751 / 電郵 [email protected] (電郵可寫中文)。種子資金撥款名額有限，並針對沒有從商經驗的參與者申請，有從商經驗者不合乎申請創業種子資金撥款資格。

加州 華埠 就業

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