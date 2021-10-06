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疫情漸緩 南加雙十慶典將實體舉辦

本報記者／洛杉磯報導
羅省中華會館統籌，南加各界慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮即將恢復舉辦實體活動。（本報記者／攝影）
羅省中華會館統籌，南加各界慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮即將恢復舉辦實體活動。（本報記者／攝影）

隨著疫情漸緩，由羅省中華會館統籌、南加各界慶祝中華民國110年雙十國慶，今年將恢復傳統、舉辦實體活動。主辦單位5日說明各項活動具體安排。

影音來源：本報記者

中華會館主席廖美華表示，去年因為疫情，只能一切從簡舉辦升旗和獻花儀式。而今年大部分人都注射了新冠疫苗，且政府對大型活動和餐會解禁，因此理事會經過商議之後，決定恢復以往傳統的慶祝雙十國慶方式。經過多個月籌備和各界的努力合作，今年的雙十國慶升旗典禮及遊行具有一定的規模，參加遊行的團體包括中華會館轄下各個僑團公所、新僑及越柬寮僑團代表，還有舞龍舞獅助興，展現僑界對國父孫中山創建中華民國的支持。 

另外在全僑餐會上，會有長榮機票、現金、大華禮券、經文處送出的大電視機等獎品抽獎。

中華會館主席廖美華表示恢復舉辦慶祝雙十的活動。（本報記者／攝影）
中華會館主席廖美華表示恢復舉辦慶祝雙十的活動。（本報記者／攝影）

華埠雙十國慶活動訂10月9日上午9時在Broadway街和Bernard街交界舉辦，10時開始遊行至中華會館，11時舉行升旗典禮，11時30分移至中山廣場向孫中山銅像獻花。10月10日晚6時在金龍大酒家舉行全僑餐會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，國慶活動展示傳統僑社和新僑對自由民主制度的支持和信心。中國大陸飛機最近頻繁出現在台灣領空，這是一個糟糕的行為。孫中山先生百年前創立中華民國時，並不希望發生這樣的事情。全體人民都有權利享受民主制度，中華民國是創立民主制度的楷模，在疫情期間，台灣用民主方式守護了台灣。這次慶祝雙十的活動非常豐富，表明中華民國今天比昨天更好，自由民主制度不會被消滅。

加州台灣同鄉聯誼會10日上午9時在蒙市巴恩斯公園舉辦升旗典禮，加台聯會長謝傳佐表示，今年是連續舉辦升旗活動的第43年，預計有24個團體參與，屆時還會有四架介壽號飛機在空中分列式演出，及有各種精彩節目和抽獎。

台灣 遊行 疫情

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