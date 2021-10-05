價格經濟、容易搭設 車頂帳篷露營車漸受喜愛

露營夜晚燃起篝火。（提供）

對於露營愛好者來說，RV露營車雖然功能全面、舒適，但價格較高，而且在選擇停車地時顯得「龐大」，不靈活。於是有人選擇車頂帳篷，價格經濟，既容易搭設，又很舒適，放置在車頂有更好的觀景視野，因此愈來愈受到自駕 出遊的野外露營愛好者喜歡。

南加華人Leo Liang日前與家人，帶著車頂帳篷外出自駕遊，沒想到在波特 蘭、西雅圖遭遇高溫 天氣，多虧有車頂帳篷，離開酒店到山上避暑，充分感受到靈活方便。雖遭遇高溫，但感到一路旅途仍很愜意。

Leo Liang說，車頂帳篷是上一年末買的，2021年6月間全家人首次帶著車頂帳篷，到俄勒岡州、華盛頓州自駕旅行，在外住了16晚，其中五天是利用車頂帳篷野外露營。對使用車頂帳篷的優缺點，有了較全面暸解。車頂帳篷有不同款式，小的可以容納兩人，大的也可容納四人，且有的帶有保護隱私更衣間。

他的車頂帳篷容納兩個成人沒有問題，一般到了營地，不到五分鐘就可搭設完成。帳篷上還附有放鞋子及垃圾袋子。

車頂帳篷床墊厚實舒服，整體材料是厚帆布，防雨防風，四面及頂部都有防蚊遮陽窗子，四周下方及內部有可調節LED燈，控制開關在帳篷內。有鋁合金梯子上下。不用時就連同梯子一起收進車頂長方形扁平收納箱內鎖好，總重量140磅左右。需要注意到是，收納時要將帳篷四角帆布都要塞進箱子內，不要露在外面。如果遇到露水較重或下雨，應將露水及雨滴擦拭乾淨後再收納。同時若露營時風力較大，應將梯子固定好避免移位。

談起此次全家人首次帶車頂帳篷自駕遊。Leo Liang說，實際上因遇到高溫天氣才使用車頂帳篷露營，多數晚間休息還是住酒店。6月25日到達波特蘭（Portland），遇到當地有史以來最熱的天氣，日間高溫110多度。當時在全美主要城市中，當地高溫竟然超過洛杉磯、紐奧良及達拉斯，僅次於亞利桑納州鳳凰城和賭城拉斯維加斯。華盛頓州西雅圖也創下連續三天超過華氏100度紀錄。

當時遇到一家當地友人，他家幾年前從夏威夷帶回來的短袖衣服，多年未穿過。此次為了應付高溫，也都翻出來穿。高溫讓超市水、冰銷售告罄，天黑後降溫才敢出門。

Leo Liang說，因為事先失誤並未考量到高溫天氣，真是有些措手不及，好在車頂帳篷發揮大作用。為了避暑，他與家人決定離開酒店，開車到奧林匹克國家公園山上紮營。由於車頂帳篷小巧靈活，任何只要能停車的地方都可搭設，顯示了這款野外露營利器優勢。

同時山上溫度比山下低了約25度，涼風習習，夜晚滿天星斗，一家人在山上欣賞滿天璀璨星光，全然沒有酷暑的感覺，這些都要歸功於車頂帳篷。Leo Liang說，搭設車頂帳篷時，還要注意讓撐起的收納箱蓋面朝風向，起到防風作用。為了防止帳篷風中搖晃，應將上下用的梯子固定好，也可防止夜晚上下出現意外。

Leo Liang補充說，車頂帳篷比較適合年輕人野外露營使用，因年長者上下不方便，不建議使用。