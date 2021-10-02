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比德森汽車博物館 展龐德愛車…小艇、飛行器都有

編譯組／綜合報導
龐德座駕大展。（ABC）
龐德座駕大展。（ABC）

洛杉磯的龐德迷有福了，比德森汽車博物館（Petersen Automotive Museum）近日開始展出幾乎所有007龐德在電影中曾經使用過的座駕，不只是汽車而已，連他用過機車、小艇、飛行器都有。

特展名為「Bond in Motion」，搭配30輛實體汽車，機車等等，還搭配上電影畫面，看看它們實際操作時的情況。博物館執行長Terry Karges說，龐德就是車的化身，Aston Martins更成為龐德的同義詞，講到龐德就離不開Aston Martin。

龐德在電影裡使用的第一輛Aston Martin就是1964年的銀色DB5，由史恩康納萊在「金手指」（Goldfinger）中駕駛。Terry Karges說，愛車族一講到Aston Martin，就會想到「Bond cool」，所以本次特展當然也有DB5。

龐德座駕大展。（ABC）
龐德座駕大展。（ABC）
龐德座駕大展。（ABC）
龐德座駕大展。（ABC）

龐德開過的，不管路上跑的，天上飛的，當然還有海裡潛的。「海底城」（The Spy Who Loved Me）裡面的Lotus白色Esprit就在危急時化身潛艇，幫了龐德一把，這次當然也有。忘記的也沒關係，看完實物，旁邊就有短片，可以重溫當年風采。

龐德坐駕大展。（ABC）
龐德坐駕大展。（ABC）

龐德 電影 汽車

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