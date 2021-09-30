洛城新語／加州郵寄投票永久化的影響

加州州長紐森27日簽署新法案，未來所有選舉29天前政府須郵寄選票給所有註冊選民，選民可拿著票親自到投票所投入選票，也可寄回選票；加州郵寄投票永久化、制度化，共和黨 反對無效。這項做法有優點、有缺點，就看從什麼角度看。

民主黨 和共和黨凡事都「對著幹」，再添新案例。一般認為，郵寄選票有利民主黨，所以該黨力推制度永久化，但加州並非開風氣之先的州。猶他、科羅拉多、華盛頓和俄勒岡州都已實施這項便民做法，而猶他州是共和黨占多數的紅州，顯示指控通訊投票 是民主黨的「陰謀」，未必符合事實。

但加州無疑再給共和黨半致命的一擊。多個共和黨主政的紅州如佛州、德州、亞利桑納州和喬治亞州等州議會相繼修法，規定選民投票須出示證件，甚至想通訊投票，川普和其粉絲更指通訊投票充滿舞弊，所謂「偷走大選」就是靠通訊投票和計票舞弊時，民主黨偏偏和共和黨反其道而行。

共和黨人反對通訊投票，明顯劍指民主黨選民很多是少數族裔，可能因年長、語言能力或習慣，或須工作等原因，所以較偏好通訊投票；共和黨也指通訊投票易作弊，譬如民主黨派人進社區或老人中心等，影響大批通訊選民圈選，然後郵寄選票，等於方便操縱選舉結果，明顯作假，因此拚命反對通訊投票。

平實來看，共和黨的指責和懷疑不是完全沒根據，卻不能一竿子打翻一船人。軍人、海外公民、在外地工作或生病的選民或老人，他們的參政權和投票權不能被剝奪，通訊選票(mail-in ballot) 就是不在籍投票(absentee voting)，方便民眾，在美國獨立前已在新蘇格蘭地區實施，後來經二戰後數度立法沿革，才有今天的通訊投票制度。

去年因新冠疫情，申請通訊投票選民大增，2020年大選投票日前，提早用通訊投票等方式的選民達9000多萬，這些票被認為多數支持民主黨和拜登，川普和共和黨因此一再反對通訊投票，想修法杯葛或用各種方式阻擋選民。

在台灣等後進民主政體，通訊投票普遍被懷疑容易作假。這種心態正是怕輸一方的心態。試想，如果選民名單正確，經兩黨和公正獨立團體核實，沒有「幽靈選民」，對選民郵寄選票或親自出席投票，何必這麼計較呢？

無可否認，通訊投票讓選民在家圈選，讓政黨、家屬、親友或其他遊說團體，都有機會影響選民投票結果，造成非完全依個人自由意向、被操縱的投票結果，確實有缺點。

但理論上，所有政黨、候選人都有機會這樣幹，重點是選民是否獨立、具充分公民意識，只要選舉制度公平，政黨實在沒理由因為對自己不利，就否定行之數十年的通訊投票制度。

如今共和黨愈反對，民主黨就愈要硬幹，紅藍州和國會全面對決，搞得美國凡事都分裂對立，以致常一事無成。通訊投票永久化可能激化兩黨對立，選舉公信力更易受質疑，難保2024年大選又重現川普不認輸的爭端，不是美國之福。