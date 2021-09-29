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2022年玫瑰花車 波莫那州大將造「食星者」

【洛杉磯訊】
Cal Poly2022年玫瑰花車設計方案發布。（Cal Poly花車團隊提供）
Cal Poly2022年玫瑰花車設計方案發布。（Cal Poly花車團隊提供）

雖然距2022年初巴沙迪那玫瑰花車遊行還有數月時間，波莫那加州州立工藝大學（Cal Poly Pomona，簡稱波莫那工藝州大）參加玫瑰花車遊行設計提早發布，準備投入玫瑰花車製作。據提供資訊，該校2022年玫瑰花車主題是「食星者」（Stargrazers）。

由於新冠肺炎疫情原因，2021年的玫瑰花車遊行取消，2022年玫瑰花車遊行可望恢復舉行。參與各方目前已經開始準備。波莫那工藝州大與聖路易斯奧比斯波加州州立大學（San Luis Obispo）校區學生製作的花車參加過70餘次玫瑰花車遊行，也獲得過無數獎項。近日提前發布2022年花車設計最終方案。

這次花車設計主題為「食星者」，來自經典童謠「Hey Diddle Diddle」，但在設計者有所創意和發揮。在設計中，奶牛和農場夥伴們及各種工具，包括貓、小狗、盤子及勺子，正在建造通向月亮的天路，並用牛奶容器製作一個強大噴氣背包，可以將一隻奶牛送往月球。據介紹，兩個校區花車團隊已經開始玫瑰花車建造工作，各個專業學生利用自己專業特點，為花車添加漂亮金屬架構、動力系統及各種天然材料。

據稱，花車上一隻漂浮的飛牛重達600磅，還背著噴氣裝置在裝飾的月亮上方15呎高飛翔，有一隻貓在控制台操作。製作過程及工藝較比以往更為複雜，對花車團隊及學生義工是個很大考驗。不過，Cal Poly花車主題也充分響應2022年1月1日巴沙迪那玫瑰花車遊行主題「夢想、信念、成就」。

遊行 加州 疫情

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