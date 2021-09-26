指放任遊民泛濫 洛市第四選區擬罷免女議員受挫

洛杉磯市第四區市議員拉曼（Nithya Raman）反罷免成功。（Raman網站）

尋求罷免洛杉磯 市第四區市議員拉曼（Nithya Raman）的組織， 上周末結束了簽名收集工作 ，承認無法在 11月4日的最後期限前達成目標。

拉曼於2020年11月當選市議員，代表從銀湖（Silver Lake）到漢考克公園（Hancock Park）再到休曼橡林（Sherman Oaks）地區。她被罷免理由是指該選區內的遊民在好萊塢安營紮寨，犯罪猖獗，髒亂不堪，人道主義危機升級，身為市議員無所作為，甚至還反對城市強制性清理。因此，選民發起罷免，要求還他們一個安全衛生和美好宜居的家園。

罷免運動組織者在結束簽名聲明中表示，他們遇到了「令人困惑的形式」和「過於複雜的規則」，以及在揮之不去的大流行期間收集簽名的挑戰。該組織需要收集到近2萬7500個有效簽名才有資格成案，交付選民投票 表決。組織者柯林斯（Susan Collins）表示，該組織一直致力於讓這座城市「更安全、更清潔、更健康」。

拉曼也在聲明中回應說，這次罷免的企圖從未妨礙她繼續做應該做的事情。「我愛這個地區的人民和社區，並將繼續與他們合作，使這裡成為一個更適合生活、工作和撫養孩子的地方。」

洛杉磯市議會共有三位成員收到市府書記官的罷免通知，除了拉曼以外，還有兩位分別是第11區市議員博寧（Mike Bonin），以及第14區擁有華裔血統的市議員德利昂（Kevin de Leon），他們被罷免的理由基本相同，都是被指袒護和聽任選區內的遊民泛濫。