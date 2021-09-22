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美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償

記者丁曙／洛杉磯報導
華裔眾議員趙美心呼籲五角大樓對於無辜死亡的平民賠償。（趙美心臉書）
華裔眾議員趙美心呼籲五角大樓對於無辜死亡的平民賠償。（趙美心臉書）

為了報復伊斯蘭恐怖分子在喀布爾機場自殺式炸彈攻擊，美軍使用了無人機反擊，聲稱炸死了數名伊斯蘭國極端分子。然而五角大廈17日承認，美軍基於錯誤情報殺害了十名無辜的阿富汗平民，其中七名兒童，噩耗在國會引起了震驚和悲傷。兩位代表南加州選區的國會女眾議員呼籲五角大廈（The Pentagon）賠償，以及敦促拜登總統為阿富汗撤軍後果承擔責任。

華裔民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）發表聲明呼籲五角大廈賠償，她說，五角大廈終於承認，美軍基於錯誤情報殺害了十名無辜平民，其中包括七名兒童，這讓她感到震驚和傷心。但認罪只是開始，現在是美國做出正確決定的時候了。所以當聽到美國中央司令部司令麥肯齊將軍（General Kenneth McKenzie）說，他願意考慮對遇難者家屬賠償時，感到一些安慰。

她一直與營養與教育國際（NEI）和五角大廈保持定期聯繫，並會繼續向五角大廈施壓要求賠償。當然，再多的錢也無法挽回在這次無人機襲擊中失去的十條人命，但是，可以幫助倖存者重建生活。

趙美心肯定，美國政府最終結束了長達20年的阿富汗戰爭，今後可以避免更多的無辜平民死亡。儘管兩國的軍事接觸已經結束，但是，美國對人道主義援助和重建被摧毀的家庭依然是任重道遠。

五角大樓承認，報復喀布爾機場自殺炸彈的無人機攻擊事件中，只有平民喪生，而不是最初...
五角大樓承認，報復喀布爾機場自殺炸彈的無人機攻擊事件中，只有平民喪生，而不是最初認為的伊斯蘭國極端分子。（美聯社）

韓裔共和黨眾議員金映玉（Young Kim）兼任國會外交事務委員，她敦促拜登總統為阿富汗撤軍行動承擔責任。金映玉說，拜登政府從阿富汗撤軍的處理，本來應該是一場可預測和可預防的災難，但是造成了具有短期和長期的國家安全和人道主義的後果。在努力拯救仍被困在當地的美國人和盟國，並評估如何修改美國在該地區的國家安全方法時，國會必須繼續使用其監督權，並且追究拜登政府的責任，美國人民應該得到一個答案。

金映玉指出，自8月31日美國從阿富汗撤軍的最後期限以來，國會議員幾乎沒有收到拜登政府有關阿富汗局勢的機密簡報和最新情況，以及為撤離美國公民和阿富汗夥伴所做的持續努力的參與。雖然國務卿布林肯（Antony Blinken）來國會作證，但他的言論僅限於政府談話要點，未能完全回答國會議員們的擔憂。

韓裔眾議員金映玉提出要追究拜登政府的責任。（檔案照，金映玉臉書）
韓裔眾議員金映玉提出要追究拜登政府的責任。（檔案照，金映玉臉書）

美國公民 阿富汗 五角大廈

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