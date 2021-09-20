兒童故事時間 9/21線上慶中秋

華美博物館與華埠圖書館合辦線上中秋節兒童故事。(主辦單位提供)

為慶祝中秋佳節，華美博物館 與華埠圖書館 將於9月21日（周二）下午4時至4時30分舉行視像《兒童故事時間》特別專場，並邀請作者林珮思 (Grace Lin) 作客席主持，公開示範繪畫及朗讀《小星星的大月餅》(A Big Mooncake for Little Star) 故事，為大家增添節日歡樂。

由林珮思撰寫的《小星星的大月餅》故事，是一本精美圖書，內容講述異想天開的月亮起源故事。小星星喜歡和媽媽一起烘焙美味的月餅。但她在不應該吃任何東西的時候，卻因無法抗拒肚餓時偷偷地吃了一口，最後會有什麼事情發生？

此圖書故事適合四至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童在父母陪同中參與。活動以英語進行。

林珮思與父母及兩個姐妹在紐約州長大。當她的姐妹成為科學家時，林珮思則成為藝術家。令人感到驚訝的是，成為藝術家並非林珮思的首選，她最初夢想是成為滑冰冠軍，並畫了許多個人在冰上旋轉跳舞的照片。可惜的是，林珮思說她既沒有天賦、也沒有協調能力來成為滑冰明星。然而，林珮思對她為自己所畫的照片很有期望，並很快成為她的職業重點。從羅德島設計學院畢業後，林珮思很快就著手實現她創作兒童讀物的夢想。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，主旨是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫的故事。特別感謝熊貓快餐贊助活動，請通過鏈接 camla.org/midautumnfestival 免費登記參加。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。