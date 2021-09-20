紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形

罷免加州州長紐森 (Gavin Newsom)的選舉在9月14日遭到慘敗後兩天，發動罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)的陣營也因連署人數不足受挫，而賈斯康獲悉後喜不自勝的回應，「大家該回去辦正事了」，並指罷免他，是川普支持者和右派極端份子的噱頭。

賈斯康這種得意忘形、傲慢偏頗的態度，正突顯出他一貫指鹿為馬、罔顧民意的作風，在未來三年多任期內是不會悔改，也不願再聆聽基層民眾心聲，這樣的檢察長是洛縣1000萬居民的災難。

首先，罷免紐森與罷免賈斯康，代表完全不同層次的意義。民主黨 長期在加州一黨專政，通過各種稅捐加重納稅人負擔、濫發社會福利、縱容犯罪犯免坐牢與提早釋放、坐視數百億失業救濟金被詐領、遊民問題越來越離譜等等，罄竹難書。

如果不是共和黨 補選州長候選人，此次都反對強制疫苗令、強制口罩令，讓擔心疫情繼續惡化民眾的票，實在無法投給共和黨人，罷免正反票數的差距還很難說。紐森的勝選，不等於賈斯康應該也留任，因為賈斯康的去留與防疫決策無關。最新的民調分析顯示，有相當多選民此次是因為關注防疫才投給紐森，其中也包括共和黨員。

第二，洛縣檢察長是非黨派的地方選舉，與州長選舉不同，選民是選人而非選黨。例如賈斯康的2020年的競選對手、前任檢察長蕾西，與賈斯康同屬民主黨，當時支持蕾西的選民，有很多也把票同時投給民主黨的拜登。

但賈斯康的策略，就是把反對他的人，故意一律打成共和黨員、極端右派、川普的支持者。這種指鹿為馬的作法，在在顯示他是一位老練的政客，而不像是一名曾長期穿著警察制服、以及為正義奮戰的檢察官。

賈斯康的如意算盤是，搭上紐森勝選的順風車，動員洛杉磯縣占多數的民主黨員在罷免選舉時支持他。但事實是，成千上萬不滿賈斯康的人，有很多是無黨派的中間選民或民主黨員，如果這些人把票投給紐森，並不代表他們也支持賈斯康。

第三，大家真正在意的是，賈斯康縱容犯罪且不起訴罪犯、不肯對惡性重大的罪犯加重量刑、提早釋放罪犯出獄、不肯面對犯罪受害人家屬的訴求。最重要的是，賈斯康本人正是惡名昭彰的第47號提案作者，這使得在加州偷盜950元財物的罪犯都不必坐牢，讓他們為所欲為，一再犯案，越來越猖狂，民眾和商家生活在生命財產不斷受到威脅，卻無檢察官主持正義的刑事司法系統下。洛縣檢察長不再是民眾的正義守護者，而是罪犯的「恩公」。

再說一次，反對賈斯康所作所為的人，不見得是共和黨員、川粉和極端保守派，反而更多是關心自己身家性命、財產安全的老百姓。雖然缺乏資金和動員能力的罷免賈斯康連署行動暫停，但新一輪的連署又將展開，無良政客賈斯康應該早日被下架。