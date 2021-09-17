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安大略機場旅客大增 接近疫前

【安大略訊】
安大略機場旅客。（機場臉書）
安大略機場旅客。（機場臉書）

安大略國際機場（ONT）16日發布資訊，從8月間的機場旅客數量統計，較比上一年同期旅客人數幾乎翻倍，接近2020年新冠肺炎疫情前水平，表明ONT也成了南加旅客出行的熱門選擇機場，大大緩解了空中交通緊張狀況。

據資訊，2021年8月間，通過ONT出行的旅客超過46萬7000人，是2020年8月的138%。這個數字僅僅比2019年八月少了7%。安大略國際機場管理局副局長Ronald O. Loveridge表示，ONT在8月持續表現強勁復甦，機場對吸引空中服務及保持機場安全保持高度信心。

據統計，在8月間的46萬7000名旅客中，國內旅客45萬4000人，國際旅客1萬3600人。年初以來，ONT共有旅客260萬人，較比上一年同期增加51%，較比2019年同期下降28%。

機場貨運統計，包括普通貨運及郵件，8月間總計超過6萬8000噸，較比2020年同期下降8.3%，但比2019年同期增加1.6%。2021年前八個月，通過ONT的空運貨物總計超過54萬3000噸，較比上一年下降2.7%，但比2019年增長15.6%。

機場官員16日也宣布，西南航空（Southwest Airlines）將在2022年3月開始安大略和德州奧斯汀市之間航班，將德州州府作為機場航班目的地是ONT的另一個激動消息，也為機場發展增加信心。

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