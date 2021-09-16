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亞裔業主訪洛縣警局致謝 也表達對治安憂慮

【洛杉磯訊】
多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局。（天馬物流提供）
多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局。（天馬物流提供）

多家亞裔企業9日造訪洛杉磯縣警局(LASD)，局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與副局長Tim Murakami接見。亞裔業主感謝警方，也表達對治安的擔憂。

洛縣警局為全美最大的縣警局，共有近1萬8000名員警和文職人員；華人密集的聖蓋博谷各城市除了設警察局的城市，都是洛縣警局轄區，或與該局簽訂提供警察服務的合約。

新冠疫情發生以來，各行業的亞裔企業積極捐輸公益活動，包括協同政府官方組織維繫社區安全、參與社區活動宣導抗疫、捐贈口罩與各種防疫物資等。這些善行讓洛縣警局深表認同，也特別接見多家亞裔企業代表，包括來自天馬物流、權威保險、G&G ARMAMENT、玫瑰崗、VALOR、考拉知道、Elite教育集團、國會眾議員金映玉辦公室亞裔事務主任等。

天馬物流創辦人羅豪表示，良好的治安環境是幫助企業發展所必須，也是他能夠實現美國創業夢想的最大依靠。他以旗下貨車去年遭竊舉例，感謝警察鍥而不捨在高速公路上追逐，才能將失車追回將竊盜繩之以法。該公司在疫情後也積極捐贈，更配送了大量醫療物資。

權威保險負責人裴映棋說，在當前環境下，由於疫情與政策造成人民與警察，都在維護社區安全與打擊犯罪上遇到挑戰，但她身為女性企業主，呼籲更要警民同心克服難關。她深深感謝洛縣警局對於保障社區安全的付出與努力。

警長維拉紐瓦強調，亞裔在他管轄的洛縣有近20%的人口，對於社區安全貢獻卓越，也對執法人員大力支持。他與具有日裔副局長Tim Murakami一起鼓勵更多亞裔朋友，投身警界與公眾事務，並於會後頒發具有獨特象徵意義的挑戰硬幣（Challenge Coin）和警隊紀念徽章，表達對亞裔企業的高度感謝與肯定。

亞裔 洛縣 警察

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