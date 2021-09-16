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南加僑界9/18慶雙十 小百合抵洛獻唱

記者謝雨珊／羅斯密市報導
南加州僑界將於9月18日在洛僑中心，舉辦一場「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動。（記者謝雨珊／攝影）
南加州僑界將於9月18日在洛僑中心，舉辦一場「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動。（記者謝雨珊／攝影）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，南加州僑界將於9月18日（周六）在洛僑中心，舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動。美聲歌后「小百合」 周月綺特地從台灣抵洛參與，現場獻唱多首動聽歌曲。當天也將展示由台灣知名設計師許淑晶，精心設計的20套時尚國旗裝。

慶會節目豐富多元，還有抽獎活動，頭獎為長榮航空洛杉磯-台北來回機票。歡迎民眾憑票免費入場，一同聚集洛僑中心歡慶雙十國慶。

當天另也有來自聖地牙哥Chinese Int’l Exchange Dance Association、唐藝舞坊、世紀舞蹈學校、由年輕人所組成的七人舞團等表演，他們將呈現多支不同風格的舞蹈。

這場活動由世界華人婦女工商企管協會南加州分會主辦、大洛杉磯分會協辦，世華協會總會副總會長陳玲華表示，萬紫千紅慶雙十綜藝活動，旨在以萬紫千紅、多彩多姿表演，普天同慶喚起海外僑民的愛國心，展露對中華民國的熱愛。該活動將是南加州僑界一系列國慶活動的首場活動。她提到，參與者除了每人有豐富伴手禮外，也將有機會參加現場抽獎活動。

駐洛杉磯台北經文處長黃敏境表示，這將是洛僑中心自疫情以來，首次對大眾開放。該活動也是自去年3月以來，首場大型活動，當天將嚴格遵守防疫準則，確保大家平安，活動更加圓滿。

為確保工作人員及參與者健康安全，每位民眾入場前都必須遵守一系列防疫措施，包括戴口罩、出示疫苗卡、量體溫等，體溫在華氏99.5度以下才可進場。現場也將設有新冠快篩站，提供民眾取得陰性報告入場。資深僑領高啟正強調，主辦方將在活動舉行前消毒場地，讓大家放心地愉快參加。

有興趣索票的民眾，可致電洛僑中心626- 443-9999，位置有限，先到先得。

世界華人婦女工商企管協會總會副總會長陳玲華。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人婦女工商企管協會總會副總會長陳玲華。（記者謝雨珊／攝影）

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