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把嬰兒從高處推下 母被判謀殺

記者邵敏／綜合報導
41歲的Sonia Hermosillo，現被裁定謀殺罪。（Youtube視頻截圖）
41歲的Sonia Hermosillo，現被裁定謀殺罪。（Youtube視頻截圖）

橙縣一名母親將自己七個月大的兒子，從停車場四樓推下去，陪審團9月13日（週一）裁定這名母親將毒手伸向孩子時，神智正常，犯有謀殺罪。

2011年8月22日，橙縣拉哈布拉市（La Habra）41歲的Sonia Hermosillo，開車帶著她七個月大的兒子Noe到橙縣兒童醫院，當時她將車停在停車場四樓。Noe出生時患有先天性肌性斜頸，並戴著醫療頭盔矯正斜頭畸形，他需要定期前往醫院接受治療，但案發當天並沒有預約看診。

橙縣地檢署指出，Hermosillo當時取下了Noe的頭盔，並將他從四樓停車場推了下去，這位母親隨後步行走進醫院，拿了停車票，然後開車離開，Hermosillo的表現明顯有謀殺孩子的意圖。

案發時，一名目擊者看到嬰兒從高空中墜落，立即撥打911，警方隨即趕到現場。嬰兒當時被送往爾灣加州大學醫療中心搶救，但情況危急，兩天後宣布死亡。

在Noe被推下四樓停車場後不久，Hermosillo的丈夫Noe Medina打電話給執法部門，報告妻子和兒子都失踪了。 Medina當時告訴警方，妻子最近因抑鬱症住院，不允許單獨和嬰兒在一起，他當天回家後發現只有另兩個孩子在家，Hermosillo單獨帶走了Noe。他在意識到母子兩人都不見了，趕緊打電話報失踪。

當晚，橙縣警方發現了Hermosillo，並將她逮捕。

Hermosillo於上個月被陪審團判定犯有一項一級謀殺重罪，和一項襲擊兒童導致死亡的重罪。由於曾有精神錯亂的病症，她提出無罪抗辯，因此陪審團又對被告進行一項單獨審判，以確定她在案發時是否精神錯亂。

橙縣地檢署在13日的新聞發布會上指出，陪審團認定 Hermosillo在謀殺孩子時神智清醒。Hermosillo目前被關押，不得保釋，她的罪名最高可被判處25年至終身監禁。

橙縣 加州大學 911

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