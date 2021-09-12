國民黨主席參選人張亞中線上政見：發揮僑胞影響力救黨國

中國國民黨主席參選人張亞中。（記者啟鉻／攝影）

隨著台灣中國國民黨 黨主席競選漸入白熱化，四位參選人都在爭取支持者，並希望在投票日獲更多黨員支持好贏得勝選。日前經過參選人電視辯論會，張亞中表現獲各界一致好評，被視為黑馬。海外中國國民黨聯盟10日邀請張亞中參加線上海外政見發表會，向北美及海外華人表達參選主要政見。張亞中表示，他若當選國民黨主席，會充分利用在美各地華僑優勢條件，發揮僑胞的影響力。他承諾會做一個無私的黨主席。海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌主持這次線上活動。

張亞中表示，作為中國國民黨主席參選人，最主要的目標是贏回大家對中國國民黨的尊重和尊敬；三大使命是救黨、救國、救兩岸；六大訴求是勇氣、智慧、無私、創新、包容、慈悲。同時還有與黨員「約法三章」。他強調，若當選黨主席，會就兩岸「和平備忘錄」與北京協商，解決兩岸敵對狀態，在全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將作為2024年總統大選，與民進黨進行一場兩岸要戰爭還是和平的抉擇。

談及對美工作，與參選人朱立倫、江啟臣有所不同，由於自己做過多年外交事務經驗，暸解應該怎樣做外交。他認為，美國在台協會（AIT ）是美國政府正式在台機構，如果對美溝通，因中國國民黨現在是在野黨，不可能通過民進黨在美辦事處與白宮或國會去交涉。會將AIT作為最重要合作對象，透過AIT將意見反映，確信AIT會忠實傳達，這也是合法的。若是派一名代表駐華府則效果有限。

張亞中說，中國國民黨有其他黨派無法比擬優勢，就是在海外有非常多的華僑。無論是華府、紐約還是美國其他州，華僑在當地影響力是非常強的。一旦當選主席後，就會充分利用在地華僑優勢條件，在全美各地都會有協同團隊，與當地參眾議員聯繫，所以整個華僑的力量，已經遠遠超過派一人駐美的影響力量。