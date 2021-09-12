我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

國民黨主席參選人張亞中線上政見：發揮僑胞影響力救黨國

記者啟鉻／洛杉磯報導
中國國民黨主席參選人張亞中。（記者啟鉻／攝影）
中國國民黨主席參選人張亞中。（記者啟鉻／攝影）

隨著台灣中國國民黨黨主席競選漸入白熱化，四位參選人都在爭取支持者，並希望在投票日獲更多黨員支持好贏得勝選。日前經過參選人電視辯論會，張亞中表現獲各界一致好評，被視為黑馬。海外中國國民黨聯盟10日邀請張亞中參加線上海外政見發表會，向北美及海外華人表達參選主要政見。張亞中表示，他若當選國民黨主席，會充分利用在美各地華僑優勢條件，發揮僑胞的影響力。他承諾會做一個無私的黨主席。海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌主持這次線上活動。

張亞中表示，作為中國國民黨主席參選人，最主要的目標是贏回大家對中國國民黨的尊重和尊敬；三大使命是救黨、救國、救兩岸；六大訴求是勇氣、智慧、無私、創新、包容、慈悲。同時還有與黨員「約法三章」。他強調，若當選黨主席，會就兩岸「和平備忘錄」與北京協商，解決兩岸敵對狀態，在全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將作為2024年總統大選，與民進黨進行一場兩岸要戰爭還是和平的抉擇。

談及對美工作，與參選人朱立倫、江啟臣有所不同，由於自己做過多年外交事務經驗，暸解應該怎樣做外交。他認為，美國在台協會（AIT）是美國政府正式在台機構，如果對美溝通，因中國國民黨現在是在野黨，不可能通過民進黨在美辦事處與白宮或國會去交涉。會將AIT作為最重要合作對象，透過AIT將意見反映，確信AIT會忠實傳達，這也是合法的。若是派一名代表駐華府則效果有限。

張亞中說，中國國民黨有其他黨派無法比擬優勢，就是在海外有非常多的華僑。無論是華府、紐約還是美國其他州，華僑在當地影響力是非常強的。一旦當選主席後，就會充分利用在地華僑優勢條件，在全美各地都會有協同團隊，與當地參眾議員聯繫，所以整個華僑的力量，已經遠遠超過派一人駐美的影響力量。

國民黨 中國 AIT

上一則

支持台灣參與聯合國 FASCA橙縣分會天燈祈願

下一則

華美銀行董座吳建民籲重估美中關稅政策

延伸閱讀

國民黨主席選戰「棄江保朱」？江啟臣：全黨一心

國民黨主席選戰「棄江保朱」？江啟臣：全黨一心
藍4強攻防聚焦財務兩岸 韓國瑜來美 「巧避」黨魁選舉

藍4強攻防聚焦財務兩岸 韓國瑜來美 「巧避」黨魁選舉
號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人
國民黨魁之爭 4強中常會交鋒

國民黨魁之爭 4強中常會交鋒
朱江卓訪基層 張到民進黨送瘟神

朱江卓訪基層 張到民進黨送瘟神
張亞中為選國民黨主席 到民進黨前揮關刀「送瘟神」

張亞中為選國民黨主席 到民進黨前揮關刀「送瘟神」

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市