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走私數百野生龜回大陸 2中國公民獲刑

【洛杉磯訊】
中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）
中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）

一名居住洛杉磯中國公民，2日因走私動物在聯邦法院被判刑。他曾參與計畫，在美國購買數百隻瀕危龜類，並通過美國郵件和商業航班將牠們走私到中國。

30歲的謝原（Yuan Xie，音譯）被判處五年緩刑，500小時社區服務，以及支付給雷斯法案（Lacey Act）獎勵基金的1萬5000元罰款。

根據法庭文件，從2017年5月起至2018年10月，謝與35歲的上海居民秦曉東（Xiao Dong Qin，音譯）合謀，從加州、阿拉巴馬州、佛州、肯塔基州、密歇根州、新澤西州、內華達州、北卡州和南卡州等地的爬行動物經銷商處，購買共計769隻活龜。謝原購買和走私的所有龜類均受「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）保護。

中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）
中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）

美國魚類和野生動物管理局(USFWS)為期兩年的調查顯示，在18個月裡，謝原採購和運輸大批龜類，包括大約134隻佛羅里達箱龜、178隻東部箱龜、127隻北美木龜、220隻斑點、77隻菱背龜、25隻三趾箱龜、七隻黃斑地圖龜和一隻來自他早先在俄勒岡州住處的布蘭丁龜。USFWS調查人員確定參與此次調查的海龜的成本超過15萬元，估計市場價值是中國寵物貿易金額的兩倍多。

中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）
中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）

2018年11月，謝原在洛杉磯的住所被USFWS探員逮捕。2018年11月16日，謝原被刑事訴訟指控犯有一項串謀從美國走私貨物的罪名，違反「瀕危野生動植物種國際貿易公約」。2021年5月6日，他對其中一項指控認罪。

中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）
中國公民走私野生龜賣回大陸被判五年緩刑。（聯邦司法部圖片）

作為認罪協議的一部分，謝原同意向芝加哥附近的康復設施和洛杉磯附近的海龜保護協會支付2233元的賠償金，用於支付執法部門截獲的海龜的護理相關費用。秦曉東於2020年2月27日被判緩刑兩年，並支付了近8000元的賠償金。

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