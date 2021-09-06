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勞工節周末 購物中心人潮湧 逛街吃美食

記者啟鉻╱洛杉磯報導
商家紛紛打出折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）
商家紛紛打出折扣優惠。（記者啟鉻／攝影）

勞工節（Labor Day）長周末，南加氣溫再度飆高，很多民眾與家人因此到購物中心消費，順便吹冷氣避暑。勞工節前夕的5日，南加各大購物中心湧進大量消費者，停車場一位難求。商家紛紛提供各種折扣優惠，但有些消費者認為，折扣優惠力度不大。

影音來源：記者啟鉻

商場員工表示，當天消費者明顯增加，但尚未恢復到疫情前水平。華人業者則對前景仍持觀望態度。

5日南加著名的購物中心，包括橙縣柯斯塔梅沙市的南海岸購物廣場、聖伯納汀諾縣安大略市的Mills Mall，以及庫卡蒙加牧場的維多利亞花園步行街等，均湧進大批消費者，停車場一位難求。消費者表示，當天日間溫度回升，正好到購物中心避暑。各商場雖有避疫規定，但因為已有很多人接種疫苗，規定執行不如以前嚴格。現場有的商場前排起長隊，但大家似乎太在意維持六呎社交距離。

南海岸購物廣場5日與勞工節當天營業時間相同，都是上午11時至晚7時營業。該廣場強烈建議消費者，無論是否接種疫苗，進入購物時都要戴口罩，多數顧客能夠遵守。各商場也都打出20%至60%不等折扣，比如GAP連鎖店提供勞工節折扣30%至50%，如果購買更多，還有額外優惠折扣10%；Banana Republic連鎖店提供勞工節折扣五折優惠，在網上購物還有額外10%優惠。

安大略Mills Mall購物中心，當天也湧進大批消費者，要費點時間才能找到車位。各商號提供不同折扣優惠，從20%至70%不等，還有很多提供10%至20%優惠。有的商號限制顧客人數，以致門外排起長隊。也有很多商號在門上貼出「僱人」及「找幫手」等招聘廣告，希望增加人手應付購物季來臨。

有華人消費者表示，一年多沒有來購物中心消費，感覺商家折扣力度不大；也有顧客說，或與疫情有關銷售不旺，商家不願提供太多折扣虧損更大。

停車場一位難求。（記者啟鉻╱攝影）
停車場一位難求。（記者啟鉻╱攝影）

維多利亞花園步行街5日顧客增多不少。各商號也提供15%至70%不等的優惠折扣，有的商家還貼出清倉處理，每件商品最低價格五元。洗浴用品銷售商家Bath & Body Works推出當日特惠價，Hand Soaps六件27元或四件20元；Victoria's Secret推出周末特價，Panty Party七件35元。

美食街很熱鬧。（記者啟鉻╱攝影）
美食街很熱鬧。（記者啟鉻╱攝影）
名牌包包店前排起長隊。（記者啟鉻╱攝影）
名牌包包店前排起長隊。（記者啟鉻╱攝影）

美食街生意也旺旺。安大略Mills Mall美食街座無虛席。有的一家人坐在一起，邊品嚐美食邊聊天，顧客似乎都忘記了疫情。一位華人業者表示，勞工節長周末令前來購物的顧客人數增加，生意稍好，但還是不如疫情前的水平。隨著購物季來臨，疫情有可能會嚴峻起來，對前景仍持觀望態度，希望生意會愈來愈好。

很多商家需求幫手。（記者啟鉻／攝影）
很多商家需求幫手。（記者啟鉻／攝影）
購物中心顧客增加許多。（記者啟鉻╱攝影）
購物中心顧客增加許多。（記者啟鉻╱攝影）

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