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人口販子飛車躲追緝 無辜男遭撞死

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯韓國城2日晚，兩名人口販子在逃避警方追捕過程中，撞上多輛汽車，造成一人死亡。（KTLA 5視頻截圖）
洛杉磯韓國城2日晚，兩名人口販子在逃避警方追捕過程中，撞上多輛汽車，造成一人死亡。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯韓國城（Koreatown）2日晚，兩名人口販賣嫌犯逃避警方追捕，撞上多輛汽車，造成一人死亡多人受傷，目前兩名人販將以多項罪名被起訴。

據洛杉磯市警察局發言人Rex Ingram表示，這起事件發生在9月2日（週四）深夜，當時警發現嫌犯在好萊塢地區 Melrose大道和North Western大道交叉口附近，放下了一名人口販賣的受害者。

Ingram說，警察試圖阻止嫌疑人的黑色賓士（Mercedes-Benz） 車，但嫌疑人拒絕靠邊停車，警方立即追捕，幾分鐘後嫌犯車在韓國城第6街和South Wilton Place的十字路口附近，撞上其他三輛車。

事故發生後，一名駕駛白色豐田皮卡車（Toyota pickup truck）的男子命喪現場，據稱，受害者30多歲，身分尚未確定。另一名20多歲的男性乘客住院，情況危急但穩定。另外兩輛車的司機受傷，目前情況穩定。

兩名嫌犯在現場被逮捕，沒有發生其他意外。 Ingram說，他們將被起訴多項罪名。

調查期間，位於第6街和Wilshire Boulevard之間的Wilton Place已禁止通行。

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